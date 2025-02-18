Как закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» повлияет на работу судов?

Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», подписанный накануне главой государства, позволит судам более гибко подходить к назначению наказания. Документ определяет более мягкие санкции для 65 составов преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Послабления предусмотрены также для отдельных категорий белорусов: инвалидам первой группы, несовершеннолетним, а также женщинам и одиноким мужчинам, которые воспитывают детей до 14 лет, лишение свободы назначаться не будет. Речь идет только о не тяжких преступлениях, совершенных впервые. Также закон предусматривает усиление противодействия киберпреступности: прописан механизм, который позволяет оперативно блокировать и возвращать потерпевшим похищенные в онлайн-формате деньги. В целом, принятые меры помогут комплексно усовершенствовать действующее уголовное законодательство. Основные положения закона вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.