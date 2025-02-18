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Как закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» повлияет на работу судов?

18 февраля 2025 08:12
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Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», подписанный накануне главой государства, позволит судам более гибко подходить к назначению наказания. Документ определяет более мягкие санкции для 65 составов преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» повлияет на работу судов?-2

Послабления предусмотрены также для отдельных категорий белорусов: инвалидам первой группы, несовершеннолетним, а также женщинам и одиноким мужчинам, которые воспитывают детей до 14 лет, лишение свободы назначаться не будет. Речь идет только о не тяжких преступлениях, совершенных впервые. Также закон предусматривает усиление противодействия киберпреступности: прописан механизм, который позволяет оперативно блокировать и возвращать потерпевшим похищенные в онлайн-формате деньги. В целом, принятые меры помогут комплексно усовершенствовать действующее уголовное законодательство. Основные положения закона вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

# Закон # Верховный суд Республики Беларусь

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