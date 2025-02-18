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Лукашенко 18 февраля проводит переговоры с главнокомандующим Ливийской национальной армией

18 февраля 2025 07:47
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Президент Беларуси Александр Лукашенко и фельдмаршал и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Белкасим Хафтар во вторник, 18 февраля, проводят встречу во Дворце Независимости. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

 

 

Лукашенко 18 февраля проводит переговоры с главнокомандующим Ливийской национальной армией-1

Фото: president.gov.by

Халифа Белкасим Хафтар прилетел в нашу страну вечером 17 февраля. Сообщается, что целью его визита является взаимодействие Ливии и Беларуси в гуманитарном и социальном направлениях, а также экономическое сотрудничество.

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# общество # Александр Лукашенко

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