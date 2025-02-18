Лукашенко 18 февраля проводит переговоры с главнокомандующим Ливийской национальной армией

Президент Беларуси Александр Лукашенко и фельдмаршал и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Белкасим Хафтар во вторник, 18 февраля, проводят встречу во Дворце Независимости. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Халифа Белкасим Хафтар прилетел в нашу страну вечером 17 февраля. Сообщается, что целью его визита является взаимодействие Ливии и Беларуси в гуманитарном и социальном направлениях, а также экономическое сотрудничество.

Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией возложил цветы к монументу Победы в Минске