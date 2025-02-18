Прямой эфир

Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией возложил цветы к монументу Победы в Минске

18 февраля 2025 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Взаимодействие Ливии и Беларуси в гуманитарной и социальной сферах, а также экономическое сотрудничество. В Беларуси с официальным визитом верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром 18 февраля зарубежный гость возложил цветы к подножию монумента Победы в Минске в знак уважения и память о тех, кто спасал мир от коричневой чумы. 

Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией возложил цветы к монументу Победы в Минске-2

Фельдмаршал и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии прибыл в Беларусь накануне. В Национальном аэропорту Минск почетного гостя встречал председатель КГБ Иван Тертель. В рамках визита у ливийского военачальника запланирована обширная деловая программа. Главная цель – придать динамику двусторонним отношениям. Отметим, что это первый визит Халифа Хафтара в нашу страну. Тем не менее с Ливией мы сотрудничаем не первое десятилетие. Дипломатическим отношением двух государств более 30 лет. Беларусь делает ставку на надежных партнеров с заделом на будущее сотрудничество. И Ливия на самом севере Африки – одно из таких государств.

# Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
Издание о 800-летней истории белорусского языка презентовали в Академии наук
18 февраля 2025 07:14

Издание о 800-летней истории белорусского языка презентовали в Академии наук

Новые специальности в колледжах Беларуси. Как система образования реагирует на запросы рынка труда?
18 февраля 2025 06:32

Новые специальности в колледжах Беларуси. Как система образования реагирует на запросы рынка труда?

«Гендерные» профессии: миф или реальность? Рассказала зампредседателя Мингорисполкома
18 февраля 2025 06:26

«Гендерные» профессии: миф или реальность? Рассказала зампредседателя Мингорисполкома