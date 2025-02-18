Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией возложил цветы к монументу Победы в Минске

Взаимодействие Ливии и Беларуси в гуманитарной и социальной сферах, а также экономическое сотрудничество. В Беларуси с официальным визитом верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром 18 февраля зарубежный гость возложил цветы к подножию монумента Победы в Минске в знак уважения и память о тех, кто спасал мир от коричневой чумы.
Фельдмаршал и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии прибыл в Беларусь накануне. В Национальном аэропорту Минск почетного гостя встречал председатель КГБ Иван Тертель. В рамках визита у ливийского военачальника запланирована обширная деловая программа. Главная цель – придать динамику двусторонним отношениям. Отметим, что это первый визит Халифа Хафтара в нашу страну. Тем не менее с Ливией мы сотрудничаем не первое десятилетие. Дипломатическим отношением двух государств более 30 лет. Беларусь делает ставку на надежных партнеров с заделом на будущее сотрудничество. И Ливия на самом севере Африки – одно из таких государств.