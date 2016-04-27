Наказывать ребенка или нет? – советы психолога

Наказывать ребенка или нет? Этим вопросом рано или поздно задаются все родители. Одни считают, что наказание может нанести малышу серьезную психологическую травму, другие уверены, без строгих мер нельзя воспитать полноценную личность. Но как говорится, истина где-то посередине. Важно знать, что можно делать, если ребенок поступил, на ваш взгляд, неправильно, а чего ни в коем случае допускать нельзя.

К примеру, в Японии, не принято наказывать ребенка до тех пор, пока ему не исполнится 3 года. До этого момента малышам позволено все. Но сразу после трехлетия, жизнь крохи подчинена строгим правилам, которые предусматривают наказания за непослушание.

В Беларуси таких традиций нет. В каждой семье по-своему определяют, когда и как воздействовать на любимое чадо.

В семье Вероники Гришковой – двое детей. Сынок еще совсем маленький – ему 3 месяца, а вот старшей дочери Алене – уже 2 года. Иногда молодая мама может наказать малышку, но никогда не делает это физически, не ставит ребенка в угол… Более того, наказание в этой дружной семье – крайняя мера. В основном обходится без нее. Вероника в любых ситуациях старается понять свою «кровинушку», доходчиво объяснить, что она сделала не так и как надо. Психологи такой подход только приветствуют. С детьми младшего и среднего школьного возраста, по мнению специалистов, следует много, долго и упорно разговаривать и тщательно «разжевывать» то, почему плохо обзываться, пакостничать, брать чужое, плохо себя вести.

Если вы считаете, что без наказания не обойтись, постарайтесь придерживаться следующих правил:





1. Избегайте нелестных характеристик и оскорблений в адрес ребенка, не запугивайте его.

2. Объясните малышу, за что вы его наказываете.

3. Нельзя угрожать сыну или дочке и говорить подобные слова: «Будешь плохо себя вести – отдам тебя другой тете». Кроха может подумать, что он больше не нужен.

4. Не наказывайте ребенка в чьем-либо присутствии, в противном случае у него может травмироваться самооценка.

При любом наказании ваш малыш должен быть уверен, что с ним поступают справедливо и его по-прежнему любят. Главное, в погоне что-то доказать, не потерять истинную цель наказания – помочь ребенку разобраться в себе и в сложившейся ситуации, а также избежать повторения допущенных ошибок в будущем.