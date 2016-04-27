Уникальный агромобиль представят на Белорусском промышленном форуме

Новости Беларуси. Более двухсот научных разработок и новых технологий представят участники Белорусского промышленного форума. Смотр достижений и инноваций откроется 3 мая в Минске.

Главной фишкой «железной» выставки станут энергоэффективные новинки, позволяющие и производить, и одновременно экономить. Уже известно, что, к примеру, БНТУ продемонстрирует гостям форума и потенциальным инвесторам свою эксклюзивную разработку – агромобиль, которым уже заинтересовались в нескольких странах.

Впрочем, экспозиция технических новинок наверняка будет любопытна не только ученым и промышленникам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Всегда интересно посмотреть, как создаются, например, склеиваются поверхности, какими клеями. То есть мы это традиционно видим, а сегодня уже поверхности склеивают роботы. В частности, такие разработки будут представлены на форуме. 3D-принтеры – это тоже уникальные вещи. Это само по себе интересно, как, в общем-то, из ничего создается новая продукция.

