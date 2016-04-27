Прямой эфир

Авиарейсы в Минск из Германии могут прибывать с задержками: там бастуют сотрудники аэропортов

27 апреля 2016 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Германии бастуют сотрудники аэропортов. Работники наземных служб добиваются повышения зарплаты. Стачки начались сегодня рано утром в воздушных гаванях Бремена, Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Дюссельдорфа, Кельна, Бонна и Ганновера.

Уже отменено около 900 рейсов.

И как сообщили нашему телеканалу в Национальном аэропорту «Минск», все самолеты в Германию, в частности во Франкфурт, Берлин и Ганновер, вылетели согласно расписанию. Однако не исключено, что обратные рейсы будут задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Авиасообщение

Другие новости рубрики

Все новости
Наказывать ребенка или нет? – советы психолога
27 апреля 2016 10:09

Наказывать ребенка или нет? – советы психолога

Печем пасхальные куличи вместе со звёздами: Нина Король, Александр Солодуха поделились пасхальными рецептами с читателями телегида «Антенна»
27 апреля 2016 09:03

Печем пасхальные куличи вместе со звёздами: Нина Король, Александр Солодуха поделились пасхальными рецептами с читателями телегида «Антенна»

Погода в Беларуси: до конца апреля будет тепло и солнечно
27 апреля 2016 08:18

Погода в Беларуси: до конца апреля будет тепло и солнечно