Авиарейсы в Минск из Германии могут прибывать с задержками: там бастуют сотрудники аэропортов

Новости Беларуси. В Германии бастуют сотрудники аэропортов. Работники наземных служб добиваются повышения зарплаты. Стачки начались сегодня рано утром в воздушных гаванях Бремена, Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Дюссельдорфа, Кельна, Бонна и Ганновера.

Уже отменено около 900 рейсов.

И как сообщили нашему телеканалу в Национальном аэропорту «Минск», все самолеты в Германию, в частности во Франкфурт, Берлин и Ганновер, вылетели согласно расписанию. Однако не исключено, что обратные рейсы будут задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.