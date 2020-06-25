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«Как я устала от самоизоляции! Наконец-то, я здесь со своими друзьями». Что говорят дети об отдыхе в оздоровительных лагерях

25 июня 2020 12:33
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В программе «Большой город» поговорили о том, как сами дети приспосабливаются к новым условиям отдыха-2020 и отзывы о первой смене в оздоровительных лагерях.

«Как я устала от самоизоляции! Наконец-то, я здесь со своими друзьями». Что говорят дети об отдыхе в оздоровительных лагерях-1

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Это уже больше лежит на фантазии вожатых, воспитателей, которые работают с детьми. Как сказала одна девочка: «Как я устала от самоизоляции! Наконец-то, я здесь со своими друзьями!». И действительно, это классно, когда ребенок на воздухе отдыхает.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Валерий Нафранович # Екатерина Забенько

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