«Как я устала от самоизоляции! Наконец-то, я здесь со своими друзьями». Что говорят дети об отдыхе в оздоровительных лагерях

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Это уже больше лежит на фантазии вожатых, воспитателей, которые работают с детьми. Как сказала одна девочка: «Как я устала от самоизоляции! Наконец-то, я здесь со своими друзьями!». И действительно, это классно, когда ребенок на воздухе отдыхает.