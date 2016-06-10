Как выжить на краю земли: белорусские полярники проведут встречу 10 июня в НАН Беларуси

Новости Беларуси. Сколько времени необходимо, чтобы построить антарктическую станцию? Каким количеством профессий надо обладать, чтобы выжить на самом краю земли? И с чем столкнулись участники 8-й белорусской антарктической экспедиции, так сказать, вне цивилизации? На эти вопросы команда полярников даст ответы 10 июня во время встречи в Национальной академии наук Беларуси. Специалисты расскажут о значении полярных исследований и для страны в целом.

Напомню, старт 8-й белорусской антарктической экспедиции был дан 29 октября 2015 года. За пять лет планируется построить количество модулей, достаточное для зимовки.

В целом же научный интерес Беларуси в Антарктиде обширен — от исследований в области физики атмосфер, метеорологии и климатологии до изучения морских животных и растительных организмов Белого континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Гайдашов, начальник белорусской антарктической экспедиции:

Подготовка экспедиции – это очень сложный и комплексный процесс. Поэтому сегодня встреча коллег, единомышленников. Мы расскажем о своей работе за время 8-й белорусской экспедиции, о том объеме, тех научных исследованиях, которые мы провели, поделимся впечатлениями.