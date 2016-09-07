Как вырастить 18-килограммовый арбуз в Беларуси?

Новости Беларуси. В Беларуси вывели первый собственный сорт арбузов. Отечественная полосатая ягода отличается рядом преимуществ – по вкусу и качеству она даст фору зарубежным аналогам. И уже скоро ее можно будет купить на рынках и в магазинах. В нашей стране для арбузов вполне подходящий климат. Поэтому ежегодно объемы производства бахчевых планируют только наращивать.

Владимир Александрович разводит полосатую ягоду вот уже восемь лет и с уверенностью заявляет, что в Синеокой для бахчевых есть все условия: горячее солнце и плодородная почва. И выращивать арбузы ничуть не сложнее, чем такой привычный для нас огурец.

Владимир Крапивка, фермер:

Всего хватает, даже температуры. В прошлом году сумма эффективных температур была 3 тысячи, которые надо для произрастания этих культур.

Знакомитесь: это Муфтик – первый белорусский арбуз. Отечественная ягода чем-то напоминает дыню и имеет европейское происхождение: мама – из Голландии, папа – француз. Выведенная на просторах Синеокой красная ягода объединила в себе все лучшие черты именитых родителей.

Анна Крапивка, агроном:

Преимущество белоруса в том, что он будет лежать при хранении, потому что у него твердая кожура, а мякоть по сахаристости примерно 9%. Все остальные зарубежные сорта уступают.

Планируется, что на прилавках магазинов отечественная угода появится через два года. Пока же выращиваем из привезенных семян.

Если еще недавно белорусский арбуз был экзотикой, то сегодня эту бахчевую культуру выращивают по всей стране. На одной плети может быть до 9 ягод. А вес этих полосатых красавцев порой достигает 18 килограммов.

Отечественный арбуз имеет отменное качество и ряд преимуществ перед заморским продуктом. Наша ягода без нитратов и пестицидов, не требует длительной транспортировки и сразу с поля попадает на стол. К тому же производство бахчевых весьма выгодное занятие.

Мечислав Степуро, заведующий лабораторией Института овощеводства:

Уровень рентабельности – 140-200%. Эта культура экономически выгодная, и в Беларуси ее надо выращивать. К нашей почве они подходят, потому что у нас легкие почвы, которые занимают где-то 80 с чем-то процентов. супесчаные, легко суглинистые, высоко обеспеченные кислородом.

В 2016 году «бульбаши» на своих полях планируют собрать свыше 500 тонн «полосатого золота». И с каждым годом производство бахчевых планируют только наращивать.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

40 гектар под данные культуры. Задача ставится нарастить до 600 гектар. В целом каждая область, чтобы имела по 100 гектар бахчевых культур. Чтобы их нарастить, нужны технологии, техника. В первую очередь хотим обеспечить себя. Конечно, при урожайности, валовом сборе будут и экспортные поставки.

И вполне возможно, что в течение ближайших лет плод с сочной мякотью будут собирать не только фермеры, но и обычные дачники. А отечественный «кавун» станет таким же белорусским брендом и стратегической культурой, как, например, картошка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.