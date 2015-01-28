Как выполняются решения по обращениям граждан на прямую горячую линию Мингорисполкома? - СТВ выехало по проблемным адресам

Новости Беларуси. Шумные соседи, некачественная уборка подъездов, снос частного сектора и отсутствие отопления. Это лишь малая часть обращений минчан на горячую линию к представителям городской власти. Как показывает опыт, подобное общение позволяет открыть двери десятков кабинетов и решить проблему. Телефонный разговор завершает капитальные ремонты, решает земельные споры и обязывает нерадивого руководителя выплатить зарплату. На что ещё жалуются минчане, выясняла корреспондент программы «Столичные подробности» на СТВ.

Когда дышать опасно для здоровья. Стены в квартире семьи Мисников на улице Нестерова атаковала черная плесень. Грибок стал не просто косметической проблемой, у хозяйки жилища, Людмилы Михайловны, появился аллергический кашель, а внуки стали чаще болеть. Проблема оставалась без внимания три года. Последней надеждой стал звонок на прямую линию к представителям городской власти.

В проблемную квартиру сегодня наведались сотрудники городских коммунальных служб. Причины опасного грибка ясны — наружная стена пропускает влагу, которая и подпитывает черных паразитов. Решение принято на месте — стену будут утеплять.

Елена Коляго, заведующая сектором службы заказчика УП «ЖРЭО Заводского района»:

Работы по тепловой реабилитации наружных ограждающих конструкций этой комнаты и выступающей части будут включены в план текущего ремонта на 2015 год.

А вот на улице Маяковского другая проблема. Жильцы одной из квартир мёрзнут уже восемь лет. Глава семьи Полховских знает работников местного ЖЭСа поимённо: Иван Львович обивает пороги кабинетов с одним единственным вопросом: почему, когда соседи изнывают от жары, в его квартире столбик термометра еле дотягивается до минимальной нормы?

Иван Полховский:

А ночью калорифер вообще не выключается. Если вы сомневаетесь, я вам покажу лицевой счет за электричество. 300 кВт за декабрь и в этом уже 400 кВт.

Местные коммунальщики пообещали провести проверку.

Павел Черник, главный инженер КУП «ЖЭУ №9 ЖРЭО Ленинского района»:

Совместно с отделом КИПа проведем еще дополнительное обследование. Они посмотрят, как работает их автоматика, еще раз ее перезапустят.

Некачественный капитальный ремонт, земельные споры или незаконная вырубка деревьев. Сотни самых разных жалоб — устных, письменных и электронных — ежедневно принимают городские власти. Так неравнодушные горожане ищут справедливость и находят.

Анастасия Винчо, корреспондент СТВ:

На Менделеева минчане выбрали активный отдых. Этого сквера с укатанной лыжней здесь могло не быть. Год назад решался вопрос о строительстве кафе. Не без помощи городских властей жители сохранили этот кусочек природы под своими окнами.

Проблему решил буквально один звонок. Не допустить строительства увеселительного заведения между домом №12 и школой №108 минчанам помогли депутаты Мингорсовета.

Сергей Смольский, депутат Минского городского Совета депутатов 27-го созыва по Менделеевскому избирательному округу №55:

Люди из дома по улице Менделеева, 12 обратились ко мне с просьбой помочь прекратить разработку и строительство этого объекта. Они позвонили, потом принесли обращение - я просил, чтобы не было голословно, обратиться письменно.

Сейчас эта аллея молодых клёнов символизирует счастливый финал запутанной истории. И таких примеров много.

К слову, еженедельные прямые телефонные линии будут проходить в столице и дальше: по субботам с девяти до двенадцати.

Так, в последний день января с минчанами пообщается заместитель мэра Жанна Бирич.