Как выйти из глуши, если вы заблудились, и что взять с собой перед походом в лес? Советует сотрудник МЧС

Новости Беларуси. Шесть часов в глуши. Вокруг – болота, а в поле зрения ни одной деревни. К счастью, температура была +14 градусов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это и спасло любителей сбора лесных ягод из Витебской области. Кроме того, заряженные телефоны позволили связаться с МЧС.

Геннадий Авдей, командир отделения пожарно го аварийно -спасательного поста № 11 агрогородка Занарочь : Поступил звонок о том, что потерялись в болоте три женщины. Выехали своим отделением на поиски. Хорошо, что была устойчивая с ними связь, у них были с собой мобильные телефоны. Они смогли объяснить, откуда они заехали, что очень нам помогло.

Этот инцидент произошел в районе деревни Черемшицы Мядельского района. Сюда за клюквой приехали три жительницы Постав – 63, 50 и 45 лет. Четыре часа спустя они поняли, что заблудились. На помощь пришел Геннадий Авдей – сотрудник МЧС и местный житель. Поиски длились два часа. Геннадий очень хорошо знал лес, потому в 18 часов женщины были найдены. История закончилась хорошо, к врачам никто не обратился.

Кроме того, они получили от своего спасителя ценные советы по ориентированию в лесу. Так, на всякий случай.