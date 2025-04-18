Паломники ожидают схождение Благодатного огня в Иерусалиме

Христиане всего мира готовятся встретить светлый праздник Пасхи. Сотни паломников уже прибыли в Иерусалим из разных уголков мира, чтобы 19 апреля принять участие в церемонии чуда схождения Благодатного огня. Сегодня же Страстную пятницу ознаменовали шествием по улице Виа Долороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно Библии, через эту 650-метровую дорогу скорби в старом городе Иерусалима пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия. Сегодня верующие направились к храму Гроба Господня, где, по преданию, был похоронен Иисус. Люди несли большие деревянные кресты, произносили молитвы и зачитывали отрывки из Библии. Традиционно они сделали 14 остановок Крестного пути, через которые, согласно Евангелию, проходил и Иисус Христос.