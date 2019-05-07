Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей. Эксперимент в репортаже СТВ

Новости Беларуси. «Мама, я служу в пограничных войсках!» Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей? Подробнее в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы решили провести эксперимент – дать родителям возможность не только увидеть, но даже попробовать солдатский быт. Что из этого получилось – на примере одной семьи посмотрела корреспондент Галина Буро.

Ефрейтор Александр Барцевич на заставе старший водитель. Держать машину в исправном состоянии – задача государственной важности, рассказывает молодой человек. Выезжать приходится часто. Граница здесь в километре, и только за время его службы уже трижды задерживали там нарушителей.

Александр Барцевич, старший водитель пограничной заставы «Подлипки»:

Род войск я выбирал сам. Я очень хотел в пограничники попасть. Мы здесь занимаемся реальным делом, мы охраняем границу. Реальная служба, оружие, боеприпасы.

И пока Александр увлеченно рассказывает о непростой, но интересной службе на границе, к заставе уже подъезжают его родители – Наталья и Виталий Барцевич. При виде сына в форме эмоции не сдержать.

Галина Буро, СТВ:

Навестить сына на заставе можно каждые выходные. Но, конечно, всем родителям хочется узнать как можно больше о срочной службе. И мы решили прямо сейчас предоставить им такую возможность.

Застава в ружье! Застава в ружье!

Почти как в фильме, только наяву и с участием их собственного сына. За три минуты одеться, вооружиться и быть готовым противостоять угрозе. Машина отъезжает – время стоп. Тревога учебная. В норматив уложились.

Теперь экскурсия по казарме. От внимательного взгляда мамы не ускользает ничего.

Аккуратно. Дома такого порядка не было!

Дальше идем в столовую. Пословица гласит, что хлеб и вода – солдатская еда. Но лучше доверять собственным вкусовым рецепторам. Например, сегодня на обед борщ, бабка с мясом, маринованные огурцы и кисель.

Мм, вкусно! Очень вкусно!

Один раз увидеть и больше не волноваться за солдатский быт. Родители признаются: теперь они уж точно могут спать спокойно.

Наталья Барцевич, жительница Гродно:

Мы видим, что сыну здесь служится, конечно, нелегко именно потому, что служба такая. Но с другой стороны – это дом. «Застава – наш дом» – их девиз, и так оно и есть.

Виталий Барцевич, житель Гродно:

То, что он пошел служить, и пошел именно в погранвойска – это, во-первых, его выбор, это правильный выбор. И сегодня мы видим, что он уже вырос у нас в настоящего мужчину. Кстати, такие визиты – не разовая акция. С родителями офицеры поддерживают тесный контакт.

Арсений Кофанов, заместитель начальника пограничной заставы «Подлипки»:

Потому что они в некотором роде помогают нам в обучении и воспитании наших военнослужащих. От родителей мы узнаем ту необходимую информацию, которую мы не можем достать от наших военнослужащих.