Школа молодого педагога стартовала в Гродно

Получить опыт и творческое вдохновение перед началом нового учебного года: школа молодого педагога открылась в Гродненском областном институте развития образования. Прокачать свои навыки приехали около полусотни учителей из городских и сельских школ региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем Верстак, учитель физики и астрономии средней школы № 33 имени Г.И. Обелевского Гродно:

Моя жена занималась робототехникой, поэтому я немного об этом уже знаю, все-таки некоторые моменты подмечаю для себя. Даже на собственном опыте видел, робототехника, как правило, завлекает более младшее поколение, работа с детьми. Думаю, им это очень понравится, надо продвигать в своей школе, пробовать.

Марина Ерема, методист центра общего среднего образования Гродненского областного института развития образования:

Педагоги уже отработали год, у них возникли какие-то планы на свое будущее и, может быть, есть какая-то возможность реализовать, но не хватает опыта. Мы сегодня находимся в 32-й школе, которая показывает разнопланово межпредметную область, которая позволит нашим педагогам развиваться не только самим, но и развивать наших учащихся.

Школа молодого педагога способствует профессиональному и творческому росту учителей, распространению инновационного педагогического опыта, а также укреплению профессиональных контактов.