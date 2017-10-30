«Прогнозируется усиление ветра до 17-22 м/с»: дождь, сильный снег и ветер передают синоптики на 31 октября

Новости Беларуси. До Беларуси «Герварт» добрался ослабевшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 октября центр циклона располагался на востоке нашей страны и в предстоящие сутки будет определять характер погоды. Дожди, сильный снег и ветер сохранятся во многих районах и завтра.

Александр Беганский, начальник отдела краткосрочных прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Территория страны будет находиться в его ветреной тыловой части, поэтому в большинстве районов прогнозируется усиление ветра порывами до 17-22 м/с.

По Беларуси объявлено предупреждение, а в долгосрочном прогнозе – оранжевый уровень опасности на усиленный порывистый ветер.