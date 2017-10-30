«Прогнозируется усиление ветра до 17-22 м/с»: дождь, сильный снег и ветер передают синоптики на 31 октября
Новости Беларуси. До Беларуси «Герварт» добрался ослабевшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
30 октября центр циклона располагался на востоке нашей страны и в предстоящие сутки будет определять характер погоды. Дожди, сильный снег и ветер сохранятся во многих районах и завтра.
Александр Беганский, начальник отдела краткосрочных прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:
Территория страны будет находиться в его ветреной тыловой части, поэтому в большинстве районов прогнозируется усиление ветра порывами до 17-22 м/с.
По Беларуси объявлено предупреждение, а в долгосрочном прогнозе – оранжевый уровень опасности на усиленный порывистый ветер.
Энергосистема Беларуси работает в штатном режиме. Специалисты дежурят в 150 диспетчерских пунктах. На случай форс-мажорных обстоятельств оперативные бригады готовы выехать к месту ЧП.