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Телеведущая СТВ Юлия Шпилевская играет главную роль в спектакле «Собака на сене»

30 октября 2017 19:40
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Новости Беларуси. Публика знает Юлию Шпилевскую не только по ролям в Купаловском театре, но и по многолетней работе на телеканале СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 10 лет она будит страну в утреннем эфире «Студии хорошего настроения». Мало кто знает, что Юлия – профессиональная актриса мюзикла и окончила академию искусств именно как поющая артистка.

Телеведущая СТВ Юлия Шпилевская играет главную роль в спектакле «Собака на сене»-1

Юлия Шпилевская, актриса:
Все самые интересные роли мне попадаются случайно. Я очень верю в судьбу в этом смысле и в случай – хороший, счастливый по-настоящему. Поэтому я думаю, что эта роль нашла меня сама, когда я была к ней готова.

На белорусской сцене спектакль поставлен режиссером Анастасией Гриненко 3 года назад. Но Юлии эта роль досталась впервые.

# общество # Фотофакт # Юлия Шпилевская # Телеведущий

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