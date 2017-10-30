Телеведущая СТВ Юлия Шпилевская играет главную роль в спектакле «Собака на сене»
Новости Беларуси. Публика знает Юлию Шпилевскую не только по ролям в Купаловском театре, но и по многолетней работе на телеканале СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже 10 лет она будит страну в утреннем эфире «Студии хорошего настроения». Мало кто знает, что Юлия – профессиональная актриса мюзикла и окончила академию искусств именно как поющая артистка.
Юлия Шпилевская, актриса:
Все самые интересные роли мне попадаются случайно. Я очень верю в судьбу в этом смысле и в случай – хороший, счастливый по-настоящему. Поэтому я думаю, что эта роль нашла меня сама, когда я была к ней готова.
На белорусской сцене спектакль поставлен режиссером Анастасией Гриненко 3 года назад. Но Юлии эта роль досталась впервые.