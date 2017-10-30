«К нам относятся, как к полноправным студентам»: репортаж СТВ о том, как белорусские школьники неделю учились в БГУ

Новости Беларуси. Новый проект для абитуриентов запустили в Белгосуниверситете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его суть в том, что выпускники старших классов знакомятся со студенческой жизнью, еще будучи школьниками.

Примечательно, что попасть в ряды потенциальных студентов посчастливилось не всем.

Для этих ребят понедельник – день не только тяжелый, но и интересный. Десять ребят со всей Беларуси 30 октября буквально прикасаются к будущей профессии. Среди них и Яна. Школьница из Гомеля мечтает стать телеведущей.

Яна Менделева, учащийся средней школы №1 Гомеля:

Журналистика – это творческая профессия. Она объединяет абсолютно все сферы. Поэтому я решила стать журналистом.

Сегодня школьники побывали на экскурсии. Эта библиотека Института журналистики БГУ станет для них местом, где студенты будут грызть гранит науки. А еще – на занятиях. Говорят: пары (которые по привычке называют уроками) – дольше, а преподаватели – строже.

Николай Костюков, учащийся гимназии Быхова:

Атмосфера, конечно, кардинально отличается от школьной – это на 100% я говорю. Потому что здесь чувствуешь себя по-другому, чувствуешь себя студентом, взрослым уже. Нет такой привязанности, может, к родителям.

Мария Буката, учащийся средней школы №3 Пинска:

В первую очередь мне понравилось то, что к нам не относятся, как к гостям, а как к полноправным студентам. С нами общаются наравне, как и с остальными.

Школьников ждет настоящая студенческая неделя. Для них в расписании нет поблажек. Разве что на практических занятиях оценок не ставят. Такой экскурс – говорят в администрации Института – поможет старшеклассникам определиться с выбором специальности.

Федор Дробеня, заместитель декана Института журналистики БГУ по воспитательной работе:

У нас было 56 заявок, из которых мы выбрали 10. Школьники писали мотивационные письма. Учитывалась грамотность, учитывалась раскрытие темы. Эти школьники из разных регионов. Там и Могилев, и Кобрин, и Минск.

Всего школьников принимают 13 факультетов. Самый большой спрос – на «журфак» (как его называют по старинке) и мехмат. Всего для участия в проекте было подано 150 заявок. Отобрали всего 90 человек.

Григорий Посредник, заместитель начальника управления воспитательной работы с молодежью БГУ:

Школьники 10 и 11 класса, которые готовятся поступать в университет, выбирают ВУЗ, они приходят к нам в университет (в этот раз на 13 факультетов) и вместе со студентами, с активистами, с кураторами проектов на факультетах ходят на лекции, практические занятия, семинары. Но при этом они знакомятся с общественной жизнью факультета.

кстати, проект проводится уже в третий раз. И некоторые из его экс-участников – уже учатся на втором курсе. Так что наверняка большинство из этих ребят станут героями наших следующих репортажей уже в другом качестве.