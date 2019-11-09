Как выбрать пальто и пуховик. Советы стилиста

Как выбрать одежду на зиму? Советы стилиста – в программе «Плюс-минус».

Ольга Денисова, стилист:

В тренде остаются оверсайзные размеры. Это пуховики, пальто большего размера. Вещи, под которые очень удобно надевать тёплую одежду, пиджаки, худи. Потому что это мода, которую транслирует нам улица. Дизайнеры с удовольствием её обыгрывают. И, соответственно, все объёмные вещи позволяют комфортно носить в оверсайзе. Пальто может быть совершенно разной формы, совершенно разной расцветки, это и более утеплённые пальто, и более лёгкие пальто, это пальто в виде тёплых одеял, куда можно уютно закутаться.

Многослойность – это супертренд. Он остаётся в этом году всё ещё. Конечно, в пальто приветствуются натуральные материалы – кашемир, шерсть, потому что это добавляет не только красоты, но и тепла, уюта. Это необходимо, чтобы чувствовать себя комфортно в ветреную погоду. Что касается пуховиков, рекомендую обращать внимание на такие современные утеплители, как изософт, и похожие материалы, которые дают тепло, некоторые из них даже до минус 30 градусов, но вместе с тем, являются очень лёгкими и комфортными в уходе.