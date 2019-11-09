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«Температура воздуха будет на 2-7 градусов выше нормы». Синоптики рассказали о погоде на неделю

09 ноября 2019 17:18
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В понедельник править погодой будет атмосферный фронт из Западной Европы. А к середине недели страна окажется под властью повышенно атмосферного давления. И лишь днем по западу скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, рассказали в программе «Плюс-минус»

«Температура воздуха будет на 2-7 градусов выше нормы». Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Виктория Матвеенковедущий инженер отдела долгосрочных прогнозов Белгидромета:
В Беларуси сохранится тёплая погода. Температура воздуха будет на 2-7 градусов выше климатической нормы. В начале предстоящей недели на территорию Беларуси начнёт распространяться прохладная, неустойчивая воздушная масса с северо-запада Европы. С ростом атмосферного давления осадки ненадолго прекратятся. Но температура несколько понизится. В дневное время термометры будут показывать +5 +12. Начиная со среды на территорию Беларуси вновь начнут поступать очень тёплые неустойчивые массы с южных морей. В результате этого температура повысится и в ночь на четверг ожидается +3 +10, в дневные часы +7 +14. На юге Беларуси до +16.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

«Температура воздуха будет на 2-7 градусов выше нормы». Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

«Температура воздуха будет на 2-7 градусов выше нормы». Синоптики рассказали о погоде на неделю-6

«Температура воздуха будет на 2-7 градусов выше нормы». Синоптики рассказали о погоде на неделю-8

«Температура воздуха будет на 2-7 градусов выше нормы». Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

«Температура воздуха будет на 2-7 градусов выше нормы». Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

«Температура воздуха будет на 2-7 градусов выше нормы». Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

# Погода в Беларуси # общество # Виктория Матвеенко

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