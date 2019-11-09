Когда ждать морозов? Народные приметы на неделю с 11 по 17 ноября

11 ноября – день Аврамия Овчара. Если зарядил дождь или снег, через 10 дней жди оттепели, рассказали в программе «Плюс-минус».

12 ноября в народе прозвали Синичкиным днём. В это время на зимовку прилетали птицы. По их поведению судили о погоде. Если пернатые стайками появлялись у дома, значит, вот-вот грянут морозы.

«Температура воздуха будет на 2-7 градусов выше нормы». Синоптики рассказали о погоде на неделю

13 ноября – Спиридон и Никодим. Солнечная и ясная погода предвещала порывистый ветер в ближайшие дни.