Как выбрать качественный мёд? Рассказывает потомственный пчеловод

Новости Беларуси. 14 августа православные верующие отметили Медовый спас, рассказали в программе «Плюс-минус».

На Руси в этот день пчеловоды приступали к сбору меда, после чего его несли освящать в церковь. Считалось, только после этого можно было его пробовать. Правильные пчелы делают правильный мед. Как выбрать натуральный продукт и не прогадать? Советы специалиста.

Евгений Карпинчик, потомственный пчеловод, кандидат химических наук:

Зрелый мед, который расположен в сотах, запечатан восковой крышечкой. Чтобы добыть в таком виде мед, эту крышечку необходимо снять. Открываются ячейки сотовые, ставится в медогонку, которая является, по сути, центрифугой, и тогда мед откачивается из этих ячеек, вылетает емкость. После собирается и используется в таком виде.

Прополис обладает высокими бактерицидными свойствами, то есть способностью уничтожать болезнетворные микробы. Его можно употреблять в различных вариантах. Самый простой – некоторое количество откусить или отрезать и жевать долго-долго, как жевательную резинку. Замечательно дезодорирует полость ротовую, легкие дезинфицирует, весь дыхательный аппарат.