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Как выбрать качественный мёд? Рассказывает потомственный пчеловод

15 августа 2020 18:38
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Новости Беларуси. 14 августа православные верующие отметили Медовый спас, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как выбрать качественный мёд? Рассказывает потомственный пчеловод-1

Как выбрать качественный мёд? Рассказывает потомственный пчеловод-3

На Руси в этот день пчеловоды приступали к сбору меда, после чего его несли освящать в церковь. Считалось, только после этого можно было его пробовать.

Правильные пчелы делают правильный мед. Как выбрать натуральный продукт и не прогадать? Советы специалиста.

Как выбрать качественный мёд? Рассказывает потомственный пчеловод-6

Как выбрать качественный мёд? Рассказывает потомственный пчеловод-8

Евгений Карпинчик, потомственный пчеловод, кандидат химических наук:
Зрелый мед, который расположен в сотах, запечатан восковой крышечкой. Чтобы добыть в таком виде мед, эту крышечку необходимо снять. Открываются ячейки сотовые, ставится в медогонку, которая является, по сути, центрифугой, и тогда мед откачивается из этих ячеек, вылетает емкость. После собирается и используется в таком виде.

Как выбрать качественный мёд? Рассказывает потомственный пчеловод-11

Как выбрать качественный мёд? Рассказывает потомственный пчеловод-13

Прополис обладает высокими бактерицидными свойствами, то есть способностью уничтожать болезнетворные микробы. Его можно употреблять в различных вариантах. Самый простой – некоторое количество откусить или отрезать и жевать долго-долго, как жевательную резинку. Замечательно дезодорирует полость ротовую, легкие дезинфицирует, весь дыхательный аппарат.

Как выбрать качественный мёд? Рассказывает потомственный пчеловод-16

Как выбрать качественный мёд? Рассказывает потомственный пчеловод-18

Каждому покупателю нужно критически подходить, что же он будет покупать. Первым признаком натуральности меда является очень тонкий цветочный запах. Надо попросить продавца показать, как он себя ведет, если его немножко «потревожить»: как он ложится на поверхность сосуда. Когда стекает, он ложится горкой. Горка растет и постепенно исчезает.

# Еда # общество # Евгений Карпинчик # Фотофакт

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