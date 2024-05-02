Как выбрать имя ребёнку? В роддоме рассказали о необычных случаях

Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны и каких успехов достигла медицина в этой сфере? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа». Как назвать будущего ребенка? Этот выбор порой очень непрост.

Элеонора Волковец, заведующая физиотерапевтическим отделением клинического родильного дома Минской области:

Были такие случаи, когда не могли выбрать. Ребеночек спал, в полудреме, заходила медсестра, мама сидела – не можем выбрать имя. Просто начинали вслух читать, и в этот момент медсестра смотрела на ребенка. Ребенок проснулся, начал улыбаться, так и назвали девочку Василиной. Такая интересная была история. Бывает, что советуются. Например, если очень запал человек не только в своей профессиональной деятельности, но и как человек, спрашивает: как вас зовут? И могут так тоже назвать ребенка, просто потому что добрый, хороший человек, была хорошая энергия, хорошие ассоциации, так и назвали ребенка. Этой энергией тем, кто работают с крошечными и хрупкими пациентами, можно заряжаться бесконечно.

Ксения Гомолко, заведующая отделением для новорожденных клинического родильного дома Минского области:

Хрупкость наших малышей – скорее такой стереотип и миф. На самом деле кажется, что порой они куда более выносливы, чем мы. Они очень благодарны на вложенный в них труд. Они очень энергетически позитивны, потому что столько положительных эмоций, сколько дают новорожденные, не дает, наверное, ни один возрастной период в жизни человека. Радость мамы, у которой здоровый ребенок, которая идет из роддома домой, минуя другие этапы выхаживания, дорогого стоит. Ее уверенность, что дома все получится, ее слова на выписку «Я буду рада вернуться к вам снова» – это тоже такая большая благодарность с их стороны.

Ради этого стоит жить. И каждая белорусская женщина, которая стала мамой, уж точно знает секрет настоящего человеческого счастья.