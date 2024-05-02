УЗИ и комбинированный скрининг. Как следить за здоровьем малыша, когда он ещё не родился?

Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны и каких успехов достигла медицина в этой сфере? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа». Итак, беременность наступила. С этого момента до самих родов период кропотливой и обязательно командной работы и медиков, и будущих мам. В Беларуси это золотое правило.

Ольга Шапетько, заместитель главного врача клинического родильного дома Минской области:

Это полное клинико-лабораторное обследование. Большое значение имеют скрининговое УЗИ, которое проводится до 12 недель беременности; комбинированный скрининг, когда сочетаются ультразвуковое исследование и исследование крови на маркеры хромосомных патологий. Это имеет очень большое значение, особенно в наше время. Существуют еще второй и третий скрининг – это больше для выявления нарушений со стороны плода.

Наталья Скобелева, заведующая отделением патологии беременности клинического родильного дома Минской области:

Женщина определяет шевеление плода. Даем задание считать шевеления. Женщина отмечает, что ребенок ведет себя тихо – меньше шевелений, чем следует в день, либо наоборот – бурное шевеление плода. Это тоже может быть следствием какого-то неблагополучия. Женщинам уделяем еще большее внимание, они находятся под круглосуточным наблюдением и круглосуточным КТГ-мониторированием. Как холтеровское мониторирование у взрослых, так мы проводим мониторирование плода. Партнерские роды – все больше белорусских семей в самый ответственный момент приходят сюда вместе. И если в начале 2000-х это была скорее мода, сегодня – осознанный выбор.