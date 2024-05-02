УЗИ и комбинированный скрининг. Как следить за здоровьем малыша, когда он ещё не родился?

Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны и каких успехов достигла медицина в этой сфере? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».
Итак, беременность наступила. С этого момента до самих родов период кропотливой и обязательно командной работы и медиков, и будущих мам. В Беларуси это золотое правило.
Ольга Шапетько, заместитель главного врача клинического родильного дома Минской области:
Это полное клинико-лабораторное обследование. Большое значение имеют скрининговое УЗИ, которое проводится до 12 недель беременности; комбинированный скрининг, когда сочетаются ультразвуковое исследование и исследование крови на маркеры хромосомных патологий. Это имеет очень большое значение, особенно в наше время. Существуют еще второй и третий скрининг – это больше для выявления нарушений со стороны плода.
Наталья Скобелева, заведующая отделением патологии беременности клинического родильного дома Минской области:
Женщина определяет шевеление плода. Даем задание считать шевеления. Женщина отмечает, что ребенок ведет себя тихо – меньше шевелений, чем следует в день, либо наоборот – бурное шевеление плода. Это тоже может быть следствием какого-то неблагополучия. Женщинам уделяем еще большее внимание, они находятся под круглосуточным наблюдением и круглосуточным КТГ-мониторированием. Как холтеровское мониторирование у взрослых, так мы проводим мониторирование плода.
Партнерские роды – все больше белорусских семей в самый ответственный момент приходят сюда вместе. И если в начале 2000-х это была скорее мода, сегодня – осознанный выбор.
Марина Терехович, заведующая родовым отделением клинического родильного дома Минской области:
Могут в родах занимать удобное положение. Для этого есть определенные фитболы, стульчики, современные родовые кровати, современное обезболивание родов, такое как регионарная анестезия в родах, используем часто. Женщины приходят более требовательные к нам. Они больше читают, они знают о родах практически столько, сколько мы. Даже иногда заранее они нам присылают письма с определенными рекомендациями, которым мы, как правило, следуем. Например, требование рожать только вертикально или не вскрывать плодный пузырь, даже если на то есть показания. Конечно, мы идем на уступки женщинам, но не противореча клиническим протоколам.
Нередки случаи, когда мужчины в этих стенах падают в обморок.
Ольга Шапетько:
Многие мужчины, когда идут на этот шаг, даже предположить не могут, что это такое. Когда наступает момент, больше падают в обморок не от самого процесса рождения ребенка, а от того момента, когда ребенок начинает плакать и они берут его на руки. От своего ощущения счастья. Именно этот период больше влияет на состояние мужчины. В этот период его нужно поддерживать как физически, так и морально.