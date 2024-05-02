Прямой эфир

УЗИ и комбинированный скрининг. Как следить за здоровьем малыша, когда он ещё не родился?

02 мая 2024 16:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны и каких успехов достигла медицина в этой сфере? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Итак, беременность наступила. С этого момента до самих родов период кропотливой и обязательно командной работы и медиков, и будущих мам. В Беларуси это золотое правило.

УЗИ и комбинированный скрининг. Как следить за здоровьем малыша, когда он ещё не родился?-1

Ольга Шапетько, заместитель главного врача клинического родильного дома Минской области:
Это полное клинико-лабораторное обследование. Большое значение имеют скрининговое УЗИ, которое проводится до 12 недель беременности; комбинированный скрининг, когда сочетаются ультразвуковое исследование и исследование крови на маркеры хромосомных патологий. Это имеет очень большое значение, особенно в наше время. Существуют еще второй и третий скрининг – это больше для выявления нарушений со стороны плода.

УЗИ и комбинированный скрининг. Как следить за здоровьем малыша, когда он ещё не родился?-4

Наталья Скобелева, заведующая отделением патологии беременности клинического родильного дома Минской области:
Женщина определяет шевеление плода. Даем задание считать шевеления. Женщина отмечает, что ребенок ведет себя тихо – меньше шевелений, чем следует в день, либо наоборот – бурное шевеление плода. Это тоже может быть следствием какого-то неблагополучия. Женщинам уделяем еще большее внимание, они находятся под круглосуточным наблюдением и круглосуточным КТГ-мониторированием. Как холтеровское мониторирование у взрослых, так мы проводим мониторирование плода.

Партнерские роды – все больше белорусских семей в самый ответственный момент приходят сюда вместе. И если в начале 2000-х это была скорее мода, сегодня – осознанный выбор. 

УЗИ и комбинированный скрининг. Как следить за здоровьем малыша, когда он ещё не родился?-7

Марина Терехович, заведующая родовым отделением клинического родильного дома Минской области:
Могут в родах занимать удобное положение. Для этого есть определенные фитболы, стульчики, современные родовые кровати, современное обезболивание родов, такое как регионарная анестезия в родах, используем часто. Женщины приходят более требовательные к нам. Они больше читают, они знают о родах практически столько, сколько мы. Даже иногда заранее они нам присылают письма с определенными рекомендациями, которым мы, как правило, следуем. Например, требование рожать только вертикально или не вскрывать плодный пузырь, даже если на то есть показания. Конечно, мы идем на уступки женщинам, но не противореча клиническим протоколам.

Нередки случаи, когда мужчины в этих стенах падают в обморок. 

Ольга Шапетько:
Многие мужчины, когда идут на этот шаг, даже предположить не могут, что это такое. Когда наступает момент, больше падают в обморок не от самого процесса рождения ребенка, а от того момента, когда ребенок начинает плакать и они берут его на руки. От своего ощущения счастья. Именно этот период больше влияет на состояние мужчины. В этот период его нужно поддерживать как физически, так и морально.

УЗИ и комбинированный скрининг. Как следить за здоровьем малыша, когда он ещё не родился?-10

Читайте также:

Главное – не упустить момент. Как в Беларуси выявляют рак молочной железы?

История многодетной семьи из Беларуси: что делать, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя долюбленным?

ЭКО в Беларуси: кому проводят бесплатную процедуру и какая вероятность забеременеть?

# Беременность и роды # общество # Марина Терехович

Другие новости рубрики

Все новости
Главное – не упустить момент. Как в Беларуси выявляют рак молочной железы?
02 мая 2024 16:31

Главное – не упустить момент. Как в Беларуси выявляют рак молочной железы?

История многодетной семьи из Беларуси: что делать, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя долюбленным?
02 мая 2024 16:26

История многодетной семьи из Беларуси: что делать, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя долюбленным?

ЭКО в Беларуси: кому проводят бесплатную процедуру и какая вероятность забеременеть?
02 мая 2024 16:23

ЭКО в Беларуси: кому проводят бесплатную процедуру и какая вероятность забеременеть?

Как медики понимают «язык» новорождённых и спасают им жизни? Рассказали в РНПЦ «Мать и дитя»
02 мая 2024 16:18

Как медики понимают «язык» новорождённых и спасают им жизни? Рассказали в РНПЦ «Мать и дитя»

«Было табу – не беременеть». С какими патологиями пациенток в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родиться малышам?
02 мая 2024 16:15

«Было табу – не беременеть». С какими патологиями пациенток в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родиться малышам?

«Эмоции переполняли!» Как живёт семья мальчика, которого Лукашенко держал на руках в роддоме 31 декабря 2021-го?
02 мая 2024 16:05

«Эмоции переполняли!» Как живёт семья мальчика, которого Лукашенко держал на руках в роддоме 31 декабря 2021-го?

Как проходили съёмки белорусской картины «Время вернуться»? Узнали, что осталось за кадром
02 мая 2024 14:17

Как проходили съёмки белорусской картины «Время вернуться»? Узнали, что осталось за кадром

Наталья Кочанова проводит приём граждан в Жлобине
02 мая 2024 14:01

Наталья Кочанова проводит приём граждан в Жлобине

В Беларуси продолжают обсуждать главные тезисы ВНС
02 мая 2024 13:56

В Беларуси продолжают обсуждать главные тезисы ВНС

Испытания на право ношения чёрного берета прошли на полигоне минского ОМОНа
02 мая 2024 13:52

Испытания на право ношения чёрного берета прошли на полигоне минского ОМОНа

СК ведёт расследование дел в отношении должностных лиц Польши, Литвы и Латвии
02 мая 2024 11:35

СК ведёт расследование дел в отношении должностных лиц Польши, Литвы и Латвии

Крамбл со сливой и мороженым приготовить проще простого! Рассказываем рецепт
02 мая 2024 11:34

Крамбл со сливой и мороженым приготовить проще простого! Рассказываем рецепт