5 мая температура опустится почти до 20 градусов. Возможны дожди и грозы

Но уже 5 числа синоптики обещают более комфортную погоду. Жара останется только на юго-востоке страны, там все еще +27ºС. В остальных частях Беларуси температура воздуха по большей части будет чуть выше 20 градусов. В субботу возможны также дожди и грозы.