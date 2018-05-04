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5 мая температура опустится почти до 20 градусов. Возможны дожди и грозы

04 мая 2018 19:24
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Новости Беларуси. Днем 4 мая погода была аномально жаркой: воздух прогрелся до 30 градусов тепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 мая температура опустится почти до 20 градусов. Возможны дожди и грозы-1

Но уже 5 числа синоптики обещают более комфортную погоду. Жара останется только на юго-востоке страны, там все еще +27ºС. В остальных частях Беларуси температура воздуха по большей части будет чуть выше 20 градусов. В субботу возможны также дожди и грозы.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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