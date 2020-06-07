Христиане отмечают Троицу. История, символика и традиции праздника

Новости Беларуси. Христиане Беларуси отмечают День Святой Троицы. Это один из 12 главных праздников церковного календаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 июня во всех храмах читают три молитвы – обращение к Богу, единому в трёх лицах.

Праздничная служба в этот день одна из самых торжественных и красивых. Во время неё впервые после Пасхи верующие и служители церкви вновь совершают коленопреклонения. По традиции храмы украшают веточками берёзы. Прихожане берут с собой стебли аира как символ обновления, жизни и добрых помыслов. Священники также облачаются в зелёные одежды.

По преданию, в этот день на учеников Христа сошёл Святой Дух. Так апостолы узнали, что Бог триедин. Этот день ещё почитается днём рождения церкви. Согласно писанию, с этого момента апостолы начали славить Бога на всех языках.

В этот день произошло сошествие Святого Духа на учеников Господа, Иисуса Христа. Мы в храм ходим уже, наверное, лет 5, то есть не так как бы много. Но, слава богу, что мы пришли к вере. Стараемся каждое воскресенье посещать наш храм, мы его очень любим, нам очень в нем хорошо, и мы выходим всегда... особенно сегодня нас как бы переполняет Святой Дух. Главное, сохранить его, конечно.

Обязательно идем в храм на службу, причащаемся всей семьей, празднуем. Посвящаем этот день Богу, как завещает Евангелие и сам Господь. Стараемся молиться побольше, проводить время с семьей.