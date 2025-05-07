Байден рассказал про «цели матушки России» в СВО и обвинил Трампа

Экс-президент США Джо Байден раскритиковал своего преемника Дональда Трампа за его подход к конфликту в Украине, назвав его «современным умиротворением» по отношению к России. Об этом пишет Reuters.

Байден высказал опасение, что попытки убедить Киев уступить территории России могут привести к усилению агрессии Путина, который рассматривает Украину как часть «матушки России».

Также Байден осудил перепалку в Белом доме между Трампом и главой украинского государства Зеленским, сочтя ее недостойной Америки.

С другой стороны, Трамп полагает, что полностью восстановить границы Украины 2014 года нереально, и критикует расходы США на помощь Киеву.

В то время как Трамп пообещал вернуть как можно больше территорий, появились сведения о том, что его администрация может в рамках мирного соглашения признать Крым российским, против чего категорически возражает Украина.