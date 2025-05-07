«Встретиться с Путиным». В Германии канцлеру Мерцу предложили план на 9 мая

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц должен приехать в Москву 9 мая, чтобы провести встречу с лидером РФ Владимиром Путиным и обсудить мирный процесс в Украине, а также двусторонние взаимоотношения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Berliner Zeitung.

В материале также указывается, что, возможно, в этот день он может посетить мемориалы, посвященные жертвам войны.

Ранее во время голосования председатель Бундестага Юлия Клекнер сообщила во вторник, что Мерц не получил большинство в первом туре голосования, набрав 310 голосов. Однако во втором раунде он преодолел минимальный порог, набрав 325 голосов.

Это первый случай в истории Германии, когда кандидату, партия которого победила на выборах и успешно завершившему коалиционные переговоры, не удалось занять пост канцлера с первого раза.