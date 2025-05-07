На конклаве в Ватикане могут выбрать кардинала украинского происхождения

Тайные переговоры о выборе нового главы католической церкви начнутся с того, что 133 кардинала будут участвовать в процедуре в Сикстинской капелле, чтобы избрать духовного лидера 1,3 миллиарда человек, исповедующих католицизм, и правителя Ватикана. Об этом пишет РИА Новости.

Процесс проходит в строгой секретности, начиная с мессы в соборе Святого Петра, за которой следует гимн и клятва молчания в часовне. Связь с внешним миром запрещена, а голосование начинается после команды «Extra omnes!» («Все вон!»).

Все кардиналы голосуют, вписывая имя кандидата в бюллетень, для победы необходимо 89 голосов. Результаты объявляются с помощью дыма: черный – не выбрали, белый – новый понтифик избран . Выбранный Папа объявляет свое тронное имя, и итоги записываются в архивах Ватикана до его появления на балконе собора Святого Петра.

На последнем конклаве в 2013 году был избран Папа Франциск.

Среди участников есть имена с постсоветского пространства. Так, например, кардинал Николай Бычок, 45-летний кардинал, работающий в Австралии, имеет украинское происхождение.