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Зеленский угрожает президентам, которые приедут на День Победы в Москву – Мирошник

07 мая 2025 08:27
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Зеленский угрожает президентам, которые приедут на День Победы в Москву – Мирошник-0

Президент Украины Владимир Зеленский, по сути, угрожает лидерам государств, которые планируют посетить мероприятия по случаю Дня Победы 9 мая в российской столице. Такое заявление сделал посол МИД Российской Федерации по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, информирует РИА Новости.

По его словам, Зеленский, по сути, угрожает лидеру Китая, Бразилии и ряда других государств. Россия рассматривает, насколько реальны угрозы Киева с военной точки зрения. Также в РФ оценивают, какие средства можно использовать для недопущения подобных сценариев.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский отверг предложение Кремля о перемирии в дни 80-летия Победы. По информации изданий, президент Украины заявил, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут 9 мая в Россию.

Фото: Pinterest

# Владимир Зеленский

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