Президент Украины Владимир Зеленский, по сути, угрожает лидерам государств, которые планируют посетить мероприятия по случаю Дня Победы 9 мая в российской столице. Такое заявление сделал посол МИД Российской Федерации по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, информирует РИА Новости.

По его словам, Зеленский, по сути, угрожает лидеру Китая, Бразилии и ряда других государств. Россия рассматривает, насколько реальны угрозы Киева с военной точки зрения. Также в РФ оценивают, какие средства можно использовать для недопущения подобных сценариев.