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Politico: глава ЕП Метсола грозится подать в суд на ЕК из-за расходов на оборону

07 мая 2025 08:59
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Politico: глава ЕП Метсола грозится подать в суд на ЕК из-за расходов на оборону-0

Глава Европарламента Роберта Метсола готова подать в суд на Европейскую комиссию за то, что та пытается утвердить военные расходы, не проконсультировавшись с законодателями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Европейская комиссия планирует привлечь 150 млрд евро кредитов на программу «перевооружения Европы» в обход Европарламента. Метсола потребовала от Урсулы фон дер Ляйен изменить правовую базу финансирования, иначе конфликт перейдет в судебную плоскость. Ранее юристы ЕП уже признали подобные действия Европейской комиссии незаконными.

Ранее фон дер Ляйен предлагала мобилизовать 800 миллиардов евро за 4 года (включая государственные бюджеты и кредиты) для укрепления обороны ЕС. Страны-члены уже согласовали план по повышению военных расходов до 1,5 % ВВП. Однако, по ее словам, даже 31-процентный рост с 2021 года отстает от США, России и Китая.

Фото: pixabay

# Международная политика

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