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В Ватикане начался конклав. Как будут выбирать нового Папу Римского

07 мая 2025 09:30
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В Ватикане начался конклав. Как будут выбирать нового Папу Римского-0

Конклав – это тайное собрание кардиналов в возрасте до 80 лет, проводимое в Сикстинской капелле с целью избрания нового Папы путем тайного голосования, на котором требуется большинство в 2/3 голосов. Об этом пишет ТАСС.

О результатах голосования сообщает дым из трубы капеллы: белый дым означает выбор понтифика, а черный – отсутствие кворума. Перед голосованием все участники дают клятву молчания, и процесс включает в себя одно первичное голосование и последующие туры утром и вечером.

Избирательные бюллетени сжигаются в печи – единственном разрешенном источнике огня. Во время конклавов кардиналы уединяются в доме (специальная гостиница) Святой Марты. 

Последний конклав прошел в 2013 году и привел к избранию Папы Франциска на пятом туре голосования. Имя нового понтифика раскрывается, когда он выходит на балкон собора Святого Петра и объявляет свое папское имя.

Фото: pixabay

# Папа Римский

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