Почему Беларусь стала Меккой медицинского туризма для жителей 159 стран, узнали у эксперта

Туристический сезон в Минске в самом разгаре. Традиционный наплыв гостей ожидаем на майские праздники. Сегодня Беларусь без визы могут посетить жителей 114 стран. Президент поставил задачу пятилетки сделать туризм национальным проектом. Впереди даты, которые с нами захотят разделить гости со всего мира. 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Независимости. Десятки мероприятий пройдут в рамках музыкально-туристического сезона. Чем привлекает наш город и что нужно делать, чтобы туристы влюблялись в Минск и возвращались за неповторимым столичным вайбом?

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу: Очень много различных направлений туризма. Медицинское не то чтобы не на последнем месте, для многих, может быть, даже и на первом. Многие иностранцы, только ступая на белорусскую землю, бегут сразу к стоматологу. Это уже стало мейнстримом. Илья Сергеевич, откуда летят, за какими услугами и процедурами?

Илья Макаренко, заместитель генерального директора компании медицинского туризма:

Приезжают на ортопедию, за хирургией, педиатрией, гинекологией. То есть все направления, которые есть у нас в Беларуси, пользуются популярностью в той или иной степени. Во-первых, качество, во-вторых, безопасность, в-третьих, это доступность. Потому что большинство стран предоставляют те или иные услуги, но с каким-то периодом ожидания. То есть если пациенту необходима та или иная медицинская помощь, он обращается в клинику по месту жительства, ему ставят такой-то определенный срок ожидания, а приезжая к нам, он уже может в приоритете идти в первых рядах и получить эту помощь высококвалифицированную достаточно за короткий срок. Больше иностранных туристов у нас все-таки из стран СНГ, но поток иностранных туристов растет, география расширяется. И туристы из дальнего зарубежья тоже занимают немалую долю.

Екатерина Забенько:

У меня есть информация о том, что из 159 стран в прошлом году с медицинским туризмом посетили нашу страну 160 тысяч иностранцев.

Илья Макаренко:

Это так. И здесь есть курс на устойчивое развитие, привлечение большего числа иностранных пациентов.

Екатерина Забенько:

Тем не менее выбирают не только потому, что дешево, доступно, а потому, что мы можем дать те гарантии, которые вряд ли могут предоставить в другой стране. Гарантии качества, сертифицированные препараты.

Илья Макаренко:

Конечно. В первую очередь, безопасность – это залог, одно из условий успешного лечения пациента. Это и сертифицированные товары фармакологические, современное медицинское оборудование, высококвалифицированные врачи, которые постоянно повышают квалификацию, в том числе и в зарубежных странах.