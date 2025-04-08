Почему пензенцы в Беларуси чувствуют себя как дома? Рассказал замминистра культуры и туризма области

Туристический сезон в Минске в самом разгаре. Традиционный наплыв гостей ожидаем на майские праздники. Сегодня Беларусь без визы могут посетить жителей 114 стран. Президент поставил задачу пятилетки сделать туризм национальным проектом. Впереди даты, которые с нами захотят разделить гости со всего мира. 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Независимости. Десятки мероприятий пройдут в рамках музыкально-туристического сезона. Чем привлекает наш город и что нужно делать, чтобы туристы влюблялись в Минск и возвращались за неповторимым столичным вайбом?

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу: Может быть, у нас будет больше туристов из Пензы в связи с тем, что очень активизируется за последнее время сотрудничество с Пензенской областью? Прошли и Дни России и Беларуси в Минске, и Дни Пензенской области тоже в Беларуси. В рамках него прошел экономический форум. Как вам наша братская России страна? Как встречает Беларусь?

Ильдар Мавлюдов, заместитель министра культуры и туризма Пензенской области (Россия):

Сказать одним словом – великолепно. Ты ощущаешь себя как дома. Ты возвращаешься к своим друзьям, ты приезжаешь на те улочки, по которым ты уже многократно ходил и гулял. И, конечно же, те впечатления, которые ты получаешь, остаются на долгое время. В Беларуси живут замечательные люди, потому что те впечатления, которые приобретает турист, он, прежде всего, их набирает от людей, проживающих в той или иной стране. И, конечно же, мы делаем все возможные шаги для того, чтобы наш взаимный туристический поток с каждым годом рос.

Екатерина Забенько:

В этот раз уделили существенное внимание как раз-таки развитию туризма между Беларусью и Пензенской областью? Вы довольны результатами?

Ильдар Мавлюдов:

Данному вопросу сейчас уделяет большое внимание как руководство Республики Беларусь, так и руководство нашей страны и, конечно же, нашего региона, губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко. Мы делаем возможные шаги, чтобы укрепить наши связи. И туризм является одним из столпов этих связей, потому что туризм развивает сразу же несколько направлений экономики, прежде всего которая дает возможность узнаваемости региона и возможность развития всевозможных экономических отраслей. Поэтому, конечно же, для нас очень важно, что мы, приезжая сюда, рассказываем о себе и с нетерпением ждем гостей из Республики Беларусь у нас, в Пензенской области.