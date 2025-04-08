Прямой эфир

Представители Минска посетят концерт-реквием «Каждый третий»

08 апреля 2025 06:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дань памяти всем жертвам и героям Великой Отечественной войны. Продолжается серия концертов-реквиемов «Каждый третий». 8 апреля вечером во Дворце Республики будет делегация столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители Минска посетят концерт-реквием «Каждый третий»-2

А накануне в Минск для участия в проекте прибыли более 2 тысяч представителей Витебского региона. Трудовые коллективы, молодежь, ветераны стали зрителями концерта, а также ознакомились с уникальными выставками, которые развернули свою работу в холле Дворца Республики. По поручению Президента представление смогут увидеть жители всех областей страны. Ведь у каждой белорусской семьи есть своя история, свои трагические страницы, связанные с Великой Отечественной войной.

Представители Минска посетят концерт-реквием «Каждый третий»-4

Анна Благова, участница проекта «Каждый третий», композитор:
Для меня концерт-реквием «Каждый третий» – это уникальный проект. Я считаю, что создатели реквиема – это настоящие герои нашего времени. В наше непростое время, когда Запад пытается перекроить историю, написать ее заново, по-своему, под свой формат, мы, белорусы, в первую очередь, мы стремимся отстоять историческую правду.

Необыкновенный видеоряд, звук и атмосфера, документальное сопровождение. Замечательный и очень трогательный проект. Это единое мнение зрителей. Дворец Республики будет встречать гостей на протяжении всей недели.

# Великая Отечественная война # Концерт в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Как развивается военно-патриотический туризм в Союзном государстве – поговорили с экспертами
08 апреля 2025 06:23

Как развивается военно-патриотический туризм в Союзном государстве – поговорили с экспертами

Почему Беларусь стала Меккой медицинского туризма для жителей 159 стран, узнали у эксперта
08 апреля 2025 06:19

Почему Беларусь стала Меккой медицинского туризма для жителей 159 стран, узнали у эксперта

Почему пензенцы в Беларуси чувствуют себя как дома? Рассказал замминистра культуры и туризма области
08 апреля 2025 06:13

Почему пензенцы в Беларуси чувствуют себя как дома? Рассказал замминистра культуры и туризма области