Представители Минска посетят концерт-реквием «Каждый третий»

Дань памяти всем жертвам и героям Великой Отечественной войны. Продолжается серия концертов-реквиемов «Каждый третий». 8 апреля вечером во Дворце Республики будет делегация столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А накануне в Минск для участия в проекте прибыли более 2 тысяч представителей Витебского региона. Трудовые коллективы, молодежь, ветераны стали зрителями концерта, а также ознакомились с уникальными выставками, которые развернули свою работу в холле Дворца Республики. По поручению Президента представление смогут увидеть жители всех областей страны. Ведь у каждой белорусской семьи есть своя история, свои трагические страницы, связанные с Великой Отечественной войной.

Анна Благова, участница проекта «Каждый третий», композитор:

Для меня концерт-реквием «Каждый третий» – это уникальный проект. Я считаю, что создатели реквиема – это настоящие герои нашего времени. В наше непростое время, когда Запад пытается перекроить историю, написать ее заново, по-своему, под свой формат, мы, белорусы, в первую очередь, мы стремимся отстоять историческую правду.

Необыкновенный видеоряд, звук и атмосфера, документальное сопровождение. Замечательный и очень трогательный проект. Это единое мнение зрителей. Дворец Республики будет встречать гостей на протяжении всей недели.