Старт 10 февраля. Учения «Союзная решимость» пройдут вблизи общих границ Союзного государства

Беларусь и Россия продолжают подготовку к совместному учению «Союзная решимость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На белорусские полигоны продолжает прибывать военный контингент российской армии.

Тот факт, что на территории сопредельных стран сосредотачивается внушительное количество войск, чья численность достигает 30 000 человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжелой техники, не может оставлять равнодушными военных Союзного государства. А потому предстоящие учения пройдут в том числе на участках местности вблизи общих границ.