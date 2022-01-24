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Старт 10 февраля. Учения «Союзная решимость» пройдут вблизи общих границ Союзного государства

24 января 2022 07:14
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Беларусь и Россия продолжают подготовку к совместному учению «Союзная решимость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На белорусские полигоны продолжает прибывать военный контингент российской армии.

Старт 10 февраля. Учения «Союзная решимость» пройдут вблизи общих границ Союзного государства-1

В Министерстве обороны нашей страны заявили, что данные маневры носят исключительно оборонительный характер.  

Старт 10 февраля. Учения «Союзная решимость» пройдут вблизи общих границ Союзного государства-4

Тот факт, что на территории сопредельных стран сосредотачивается внушительное количество войск, чья численность достигает 30 000 человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжелой техники, не может оставлять равнодушными военных Союзного государства. А потому предстоящие учения пройдут в том числе на участках местности вблизи общих границ.  

Старт 10 февраля. Учения «Союзная решимость» пройдут вблизи общих границ Союзного государства-7

Главная задача – проверить силы и средства реагирования на недружественные для наших стран действия. При этом никакой агрессии – только защита своего.  

Активная фаза стартует уже 10 февраля.  

# Военные учения # общество # Фотофакт

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