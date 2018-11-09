Фильм «Юли» возглавил рейтинг зрительского голосования в основном конкурсе игрового кино «Лiстапада»

Новости Беларуси. Картина «Юли» возглавила рейтинг зрительского голосования в основном конкурсе игрового кино «Лiстапада», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это биографическая лента о легендарном кубинском танцоре от испанского режиссера.

Совпадет ли мнение киноманов и официального жюри, узнаем совсем скоро: менее часа остается до церемонии закрытия кинофестиваля. Итоги минской киноосени готовятся подвести в кинотеатре «Москва». Конкурсные работы из 48 стран оценивали шесть составов международного жюри.

Высокая конкуренция в 2018 году и на национальном конкурсе – сразу 18 фильмов, среди них и выдвинутый на «Оскар» нашумевший «Хрусталь».