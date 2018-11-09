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«Еле-еле набрали 51%, чтобы этот мусоропровод закрыть»: продолжение истории с девочкой, которую покусала крыса

09 ноября 2018 16:11
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Новости Беларуси. Консервация мусоропроводов. В программе «Большой город» обсуждали необходимость данного мероприятия. И вспомнали историю с девочкой, которую покусала крыса.

Чтобы избежать нападения крыс, в доме на Багратиона заварят мусоропровод

Юрий Кукашук, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Если рассматривать это пример, то из 34 квартир в данном подъезде только 19 согласились заварить мусоропровод. Мы на следующий день провели собрание с населением, предложили заварить мусоропровод.

И еле-еле набрали 51%, чтобы мусоропровод закрыть.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Юрий Кукашук

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