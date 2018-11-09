Калькулятор услуг ЖКХ: рассказываем, как узнать приблизительный «вес» жировки

Новости Беларуси. В некоторых странах существует такая услуга, как онлайн-калькулятор услуг ЖКХ. То есть, приблизительно есть возможность узнать, каков будет «вес» жировки. Ест ли такая в услуга для минчан, рассказали в программе «Большой город».

Юрий Кукашук, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

На портале коммунальной грамотности у нас такая калькуляция тоже существует.

Там тоже можно просчитать основные коммунальные услуги, за исключением дополнительных. Это ЗПУ, телевидение, Интернет. Индивидуальные договора там нет возможности просчитать.