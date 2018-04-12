Как в Минской области отмечают День космонавтики? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Звездный путь. 12 апреля – День космонавтики, сообщили в программе «Минщина» на СТВ

На орбите оставили свой след и белорусы – Владимир Коваленок, Петр Климук, Олег Новицкий. Все они – гордость нации. Не забываем о плеяде выдающихся белорусских ученых, которые стали причастными к развитию космических технологий. Запуск собственного спутника связи поставил Беларусь в ряд космических держав.