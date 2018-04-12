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Как в Минской области отмечают День космонавтики? Репортаж СТВ

12 апреля 2018 14:11
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Новости Беларуси. Звездный путь. 12 апреля – День космонавтики, сообщили в программе «Минщина» на СТВ

Как в Минской области отмечают День космонавтики? Репортаж СТВ -1

Как в Минской области отмечают День космонавтики? Репортаж СТВ -3

На орбите оставили свой след и белорусы – Владимир Коваленок, Петр Климук, Олег Новицкий. Все они – гордость нации. Не забываем о плеяде выдающихся белорусских ученых, которые стали причастными к развитию космических технологий. Запуск собственного спутника связи поставил Беларусь в ряд космических держав.

Как в Минской области отмечают День космонавтики? Репортаж СТВ -5

Как в Минской области отмечают День космонавтики? Репортаж СТВ -7

Как в Минской области отмечают День космонавтики? Репортаж СТВ -9

Как в Минской области отмечают День космонавтики? Репортаж СТВ -11

Как в Минской области отмечают День космонавтики? Репортаж СТВ -13

Как в Минской области отмечают День космонавтики? Репортаж СТВ -15

# общество # Космос # Фотофакт

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