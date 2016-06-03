Как в Минске крановщики соревновались: попасть грузом в цель за десятки метров

Новости Беларуси. Грузом в мишень. Соревнования среди машинистов башенного крана прошли 3 июня в Минске. В необычных соревнованиях наряду с мужчинами участвовала и женщина. О профессиональной меткости с высоты многотонной стрелы.

Пейзаж с этой точки удивит разве что новичка. Ирина — крановщик с 15-летним стажем. Всегда быть на высоте — как по-женски, так и по работе — ей удается с должным мастерством.

Ирина Лифанова, машинист башенного крана:

Молодость, романтики хотелось. Профессия выбрала меня. Самая большая высота, на которой я работала, — 55 метров.

А Виктору Михайловичу покорилась высота в 90 метров. Личный рекорд побил при возведении Национальной библиотеки. Опытный мастер со знанием дела говорит: в работе важен командный дух.

Виктор Лось, машинист башенного крана:

Должно быть полное подчинение друг другу. Когда стропальщик дает команды, ты должен выполнять их четко.

Сегодня за право называться лучшим машинистом башенного крана сражалось 9 профессионалов. Сперва конкурсанты отвечали на теоретические вопросы, а после удивляли уже на высоте.

Крановщики работают с мастерством ювелира. По условиям конкурса, участникам нужно поместить груз в эту мишень. И знаете, находясь за несколько десятков метров от нее, попасть в эту желтую точку не так-то просто.

И попадание точно в цель. За этим результатом не один год тренировок. Стоит отметить, что такая практика строилась не без надежного теоретического фундамента.

Геннадий Сухоцкий, главный специалист по организационной работе Минской городской организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов:

Молодежь приходит с лицеев, колледжей уже подготовленная. И мы проводим конкурсы, чтобы показать им на примере, как можно и как нужно работать.

Сегодня обучиться рабочим специальностям можно в полутора сотнях учреждений профессионально-технического образования и в сотне среднего специального. Сейчас такими профессиями овладевают почти 200 тысяч человек.

Александр Чуприс, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа строительства и коммунального хозяйства:

Наша система одна из лучших в СНГ. Сегодня рабочие кадры требуются на производстве. Мы пытаемся сегодня идти в ногу со временем. Приобретать соответствующее оборудование, которое используется в производстве.

Иными словами, на работу приходят уже подготовленные мастера, которые с опытом только совершенствуют свои навыки. А это имидж как страны в целом, так и отдельной компании. Между тем, кампании - только уже вступительной - старт дадут 15 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.