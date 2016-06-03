Новости по тегу #Башенный кран

Не уследила за гулявшим во дворе животным хозяйка одного из домов в деревне Ализово Ошмянского района. «Зорька» потянулась за огурцами, которые лежали на погребе, и упала в открытую яму с высоты два с половиной метра.
Причиной происшествия стал сильный порыв ветра. Данных о пострадавших пока нет.
Строительную технику грузоподъемностью 25 тонн они спрятали в огромном котловане.
В тот момент, когда опускался на землю груз, машина завалилась назад. Все колеса оторвались от земли. Стрела крана упала на одно из рабочих помещений.
В городе Канума по неустановленным пока причинам на пешеходный тротуар вылетел тяжелый автокран. В момент происшествия по нему шла группа учеников младших классов.
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