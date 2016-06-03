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Новости по тегу #Башенный кран

Как в Минске крановщики соревновались: попасть грузом в цель за десятки метров
03 июня 2016 16:52

Как в Минске крановщики соревновались: попасть грузом в цель за десятки метров

25-тонный кран обрушился на стройплощадке в Гомеле
05 января 2013 14:16

25-тонный кран обрушился на стройплощадке в Гомеле

05 октября 2012 14:06

24-летний рабочий из Беларуси погиб на стройке в Москве

04 сентября 2012 14:01

На строительной площадке в деревне Боровая Минской области перевернулся автомобильный кран

16 августа 2012 12:54

10-тонный кран опрокинулся на грузовой автомобиль под Гродно. Водитель в больнице

10 августа 2012 10:16

В минской Степянке с высоты 9 этажа на арматуру упал мужчина и погиб

26 марта 2012 10:40

Сильный ветер в Брестской области оторвал стрелу подъемного крана

14 сентября 2011 08:56

В Ошмянском районе корову из погреба доставали подъемным краном

08 сентября 2011 12:59

На здание комплекса Национального собора в Вашингтоне рухнул строительный кран

08 сентября 2011 11:27

В Челябинской области угонщики закопали 20-метровый строительный кран

13 июля 2011 13:36

В центре Минска перевернулся автокран

18 апреля 2011 10:34

В Японии упавший автокран убил троих учеников