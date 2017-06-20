Как в Гродно выбирали лучшую автоледи: видеофакт

Новости Беларуси. Врач и бизнесвумен, юрист и билетный кассир – девушки самых разных профессий поспорили за звание лучшей автоледи Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродно прошел финал республиканского конкурса. Участницы демонстрировали навыки вождения и даже на скорость откручивали колесо в машине. За рулем нашлось место даже творчеству. По профессии – юрист, по призванию – автомобилист, а вообще – за здоровый образ жизни. Совместить две свои своих страсти – спорт и вождение – Вероника Романова смогла воедино – получилось.

Вероника Романова, участница конкурса (Минская область):

Стаж моего вождения уже 4 года. Я сдала на права еще когда мне было 18 лет. Пользуюсь машиной довольно часто – одно из любимых средств передвижения. Великолепная семерка участниц со всех уголков страны и Минска встретилась на одном автодроме. Здесь – крутые виражи конкуренции и общая дорога на пути к творчеству. Галина Буро, СТВ:

Что там коня на скаку остановить, обуздать нрав, как минимум 80 лошадей под капотом – вот эта задача для истиной автоледи. Мастерство вождения в этом конкурсе главное. Диагональная парковка, разворот, эстакада – не просто упражнение, а способ показать мастерство. Здесь даже женское обаяние не аргумент.

Ольга Шумило, участница конкурса (Витебская область):

Для городского жителя парковка – это основная проблема в нашем городе. То есть без мастерства очень тяжело было бы. И еще одно задание явно не для маникюра: вооружиться баллонным ключом и поменять запаску.

Дмитрий Туранок, секретарь Центрального комитета БРСМ:

Сейчас очень много, на самом деле, девушек-водителей. И мы хотим популяризировать среди девушек (в принципе среди всего населения) соблюдение правил дорожного движения. А вот у профессионального дрифтера Романа Матюкевича на автодроме свои правила. Он приехал поддержать участниц конкурса. Автогонщик со стажем признается: женщина на дороге – это здорово.