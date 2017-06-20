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Как в Гродно выбирали лучшую автоледи: видеофакт

20 июня 2017 19:47
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Новости Беларуси. Врач и бизнесвумен, юрист и билетный кассир – девушки самых разных профессий поспорили за звание лучшей автоледи Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно прошел финал республиканского конкурса.

Участницы демонстрировали навыки вождения и даже на скорость откручивали колесо в машине. За рулем нашлось место даже творчеству.

По профессии – юрист, по призванию – автомобилист, а вообще – за здоровый образ жизни. Совместить две свои своих страсти – спорт и вождение – Вероника Романова смогла воедино – получилось.

Как в Гродно выбирали лучшую автоледи: видеофакт-1

Вероника Романова, участница конкурса (Минская область):
Стаж моего вождения уже 4 года. Я сдала на права еще когда мне было 18 лет.

Пользуюсь машиной довольно часто – одно из любимых средств передвижения.

Великолепная семерка участниц со всех уголков страны и Минска встретилась на одном автодроме. Здесь – крутые виражи конкуренции и общая дорога на пути к творчеству.

Галина Буро, СТВ:
Что там коня на скаку остановить, обуздать нрав, как минимум 80 лошадей под капотом – вот эта задача для истиной автоледи. Мастерство вождения в этом конкурсе главное.

Диагональная парковка, разворот, эстакада – не просто упражнение, а способ показать мастерство. Здесь даже женское обаяние не аргумент.

Как в Гродно выбирали лучшую автоледи: видеофакт-4

Ольга Шумило, участница конкурса (Витебская область):
Для городского жителя парковка – это основная проблема в нашем городе. То есть без мастерства очень тяжело было бы.

И еще одно задание явно не для маникюра: вооружиться баллонным ключом и поменять запаску.

Как в Гродно выбирали лучшую автоледи: видеофакт-7

Дмитрий Туранок, секретарь Центрального комитета БРСМ:
Сейчас очень много, на самом деле, девушек-водителей.

И мы хотим популяризировать среди девушек (в принципе среди всего населения) соблюдение правил дорожного движения.

А вот у профессионального дрифтера Романа Матюкевича на автодроме свои правила. Он приехал поддержать участниц конкурса. Автогонщик со стажем признается: женщина на дороге – это здорово.

Как в Гродно выбирали лучшую автоледи: видеофакт-10

Роман Матюкевич, автогонщик:
Я очень позитивно отношусь к женщинам за рулем. В России, в российском чемпионате даже есть пилоты-женщины.

И очень неплохо ездят, и делают достойную конкуренцию для мужчин.

Судя по всему, скоро такие пилоты появятся и в Беларуси, будут прославлять национальную символику своей страны. После зажигательно конкурса наши автоледи исполнили, по сути, важную для каждой женщины миссию, поддержав материнство – посетили перинатальный центр. Распашонки с вышиванкой для новорожденных – приятный подарок новоиспеченным мамам из рук лучших белорусских автоледи.

# общество # Фотофакт # ГАИ # Галина Буро # Вероника Романова # Ольга Шумило # Дмитрий Туранок # Роман Матюкевич

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