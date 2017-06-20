Каждое лето в Беларуси тонет около 200 человек: врачи и спасатели о том, как избежать трагедии

Новости Беларуси. В Полоцке найдено тело ребенка, пропавшего на Западной Двине. Мальчик утонул. Поиски школьника продолжались несколько суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибший пошел рыбачить 16 июня и не вернулся. Между тем, за последние несколько дней это не первый случай трагедии на воде с участием несовершеннолетних. 19 июня в Столинском районе жертвой воды стал 17-летний парень.

Небольшая, но такая зловещая вода. На этом фото место, где утонул мальчик в Полоцке. Ребенок рыбачил с другом и в какой-то момент зашел в воду. Быстрое течение и ветер сыграли роковую роль. Тело школьника нашли в двух километрах от города.

А это уже Столинский район. Здесь жертвой воды стал выпускник местной школы. И снова подросток был – хоть и с подругой – без взрослых. Вадим Кошелюк, старший следователь управления следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

Девушка решила переплыть водоем. На противоположной стороне обернулась и увидела, что молодой парень находится в воде. В этот момент он тонул. Она направилась к парню, попыталась его спасти, но попытки не увенчались успехом. Впрочем, дети тонут и под присмотром родителей. По правилам, с ребенка в воде нельзя сводить глаз: тот может уйти на глубину мгновенно. К тому же он подвержен панике и не оценивает свои силы.

Ирина Шубская:

Поэтому поход на речку у меня стоя, а не лежа. И голова вертится кругом. Я считаю, что родители должны пристально наблюдать и находиться в момент купания непосредственно со своими детьми. Дмитрий Боярович, СТВ:

По статистике, большинство несчастных случаев на воде с участием детей происходят в местах, куда быстро лодки ОСВОДа вряд ли доберутся, хотя по правилам купаться в принципе разрешено только на пляжах и пристанях, которые для этого предназначены. О чем, впрочем, очень многие забывают. Как и том, что ныряя нужно знать, насколько глубоко находиться дно и что под водой. Этого – особенно у деревенских водоемов – не делают. Ну а особая беда, отмечают спасатели, пьяные.

Сергей Владимиров, водолаз минской спасательной станции «Комсомольское озеро»:

Хуже всего, когда нетрезвые взрослые берут с собой детей на пляж. На воде в нетрезвом виде – это «наш клиент». Часто при ЧП оказать помощь просто некому, а ведь медики констатируют: утонувший может жить в течение 1,5 часов.