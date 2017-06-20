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Каждое лето в Беларуси тонет около 200 человек: врачи и спасатели о том, как избежать трагедии

20 июня 2017 18:10
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Новости Беларуси. В Полоцке найдено тело ребенка, пропавшего на Западной Двине. Мальчик утонул. Поиски школьника продолжались несколько суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибший пошел рыбачить 16 июня и не вернулся.

Между тем, за последние несколько дней это не первый случай трагедии на воде с участием несовершеннолетних. 19 июня в Столинском районе жертвой воды стал 17-летний парень.

Каждое лето в Беларуси тонет около 200 человек: врачи и спасатели о том, как избежать трагедии-1

Небольшая, но такая зловещая вода. На этом фото место, где утонул мальчик в Полоцке. Ребенок рыбачил с другом и в какой-то момент зашел в воду. Быстрое течение и ветер сыграли роковую роль.

Тело школьника нашли в двух километрах от города.

Каждое лето в Беларуси тонет около 200 человек: врачи и спасатели о том, как избежать трагедии-4

А это уже Столинский район. Здесь жертвой воды стал выпускник местной школы. И снова подросток был – хоть и с подругой – без взрослых.

Вадим Кошелюк, старший следователь управления следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:
Девушка решила переплыть водоем. На противоположной стороне обернулась и увидела, что молодой парень находится в воде. В этот момент он тонул.

Она направилась к парню, попыталась его спасти, но попытки не увенчались успехом.

Впрочем, дети тонут и под присмотром родителей. По правилам, с ребенка в воде нельзя сводить глаз: тот может уйти на глубину мгновенно. К тому же он подвержен панике и не оценивает свои силы.

Каждое лето в Беларуси тонет около 200 человек: врачи и спасатели о том, как избежать трагедии-7

Ирина Шубская:
Поэтому поход на речку у меня стоя, а не лежа. И голова вертится кругом.

Я считаю, что родители должны пристально наблюдать и находиться в момент купания непосредственно со своими детьми.

Дмитрий Боярович, СТВ:
По статистике, большинство несчастных случаев на воде с участием детей происходят в местах, куда быстро лодки ОСВОДа вряд ли доберутся, хотя по правилам купаться в принципе разрешено только на пляжах и пристанях, которые для этого предназначены. О чем, впрочем, очень многие забывают.

Как и том, что ныряя нужно знать, насколько глубоко находиться дно и что под водой. Этого – особенно у деревенских водоемов – не делают. Ну а особая беда, отмечают спасатели, пьяные.

Каждое лето в Беларуси тонет около 200 человек: врачи и спасатели о том, как избежать трагедии-10

Сергей Владимиров, водолаз минской спасательной станции «Комсомольское озеро»:
Хуже всего, когда нетрезвые взрослые берут с собой детей на пляж. На воде в нетрезвом виде – это «наш клиент».

Часто при ЧП оказать помощь просто некому, а ведь медики констатируют: утонувший может жить в течение 1,5 часов.

Каждое лето в Беларуси тонет около 200 человек: врачи и спасатели о том, как избежать трагедии-13

Павел Мигай, врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» Минска:
Если ребенок не очень тяжелый, это возможно сделать: перевернуть его вверх ногами, чтобы вся вода и тина вышла из него. Ребенку по возможности нужно попробовать вдохнуть в легкие воздух. От этого зависит жизнь.

Каждое лето в Беларуси тонет около 200 человек.

После анализа случаев трагедий становится ясно: чаще всего «губит людей» – как в известной песне – не пенный напиток и даже не вода. А, к сожалению, они сами.

# общество # Утопления # Фотофакт # Дмитрий Боярович # Сергей Владимиров # Вадим Кошелюк # Ирина Шубская # Павел Мигай

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