В национальном аэропорту «Минск» обезвредили террористов: учения КГБ

Новости Беларуси. В главной воздушной гавани страны прошли занятия спецподразделений КГБ. По легенде, группа нарушителей захватила самолет в воздухе. После посадки были выдвинуты требования о предоставлении автобуса и коридора для пересечения границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Было принято решение освобождать заложников силовым путем. По легенде, террористы захватили самолет еще в воздухе. В сопровождении истребителей чартер совершил посадку в Национальном аэропорту «Минск». Через несколько часов переговоров, и появились новые условия.

Максим Слиж, СТВ:

По замыслу учений террористы разделились на две группы. Одна осталась в самолете, другая пересела в автобус. Главное условие: если хоть одна из групп будет ликвидирована, все заложники погибнут. Транспорт предоставили, и задача для группы захвата усложнилось. Иного решения, как штурмовать два объекта синхронно, у спецназа не было. В считанные секунды канонада, и вход свободен. В операции, помимо подразделения КГБ «Альфа», участвовали бойцы армейских силы специальных операций, спасатели и медики – как все и должно быть. Для журналистов работа выглядела слаженной на каждом этапе, для специалистов – на то и учения, чтобы потом анализировать.

Сергей Ревтович, начальник контртеррористического управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Задача выполнялась синхронно, что требует особых навыков и точного расчета времени. Цель, которая ставилась перед данным тактико-специальным занятием – создание надежного щита авиационной безопасности – достигнута. В нашей стране с 2014 года в гражданской авиации было всего 4 случая, связанных с лжеминированием или попыткой захвата самолета. И все – криминального характера, а не террористического. Но причина не важна, ведь если существует потенциальная угроза, значит, нужно быть готовым.