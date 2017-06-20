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В национальном аэропорту «Минск» обезвредили террористов: учения КГБ

20 июня 2017 19:13
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Новости Беларуси. В главной воздушной гавани страны прошли занятия спецподразделений КГБ. По легенде, группа нарушителей захватила самолет в воздухе. После посадки были выдвинуты требования о предоставлении автобуса и коридора для пересечения границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Было принято решение освобождать заложников силовым путем.

По легенде, террористы захватили самолет еще в воздухе. В сопровождении истребителей чартер совершил посадку в Национальном аэропорту «Минск». Через несколько часов переговоров, и появились новые условия.

В национальном аэропорту «Минск» обезвредили террористов: учения КГБ-1

Максим Слиж, СТВ:
По замыслу учений террористы разделились на две группы. Одна осталась в самолете, другая пересела в автобус. Главное условие: если хоть одна из групп будет ликвидирована, все заложники погибнут.

Транспорт предоставили, и задача для группы захвата усложнилось.

Иного решения, как штурмовать два объекта синхронно, у спецназа не было. В считанные секунды канонада, и вход свободен.

В операции, помимо подразделения КГБ «Альфа», участвовали бойцы армейских силы специальных операций, спасатели и медики – как все и должно быть. Для журналистов работа выглядела слаженной на каждом этапе, для специалистов – на то и учения, чтобы потом анализировать.

В национальном аэропорту «Минск» обезвредили террористов: учения КГБ-4

Сергей Ревтович, начальник контртеррористического управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
Задача выполнялась синхронно, что требует особых навыков и точного расчета времени. Цель, которая ставилась перед данным тактико-специальным занятием – создание надежного щита авиационной безопасности – достигнута.

В нашей стране с 2014 года в гражданской авиации было всего 4 случая, связанных с лжеминированием или попыткой захвата самолета.

И все – криминального характера, а не террористического. Но причина не важна, ведь если существует потенциальная угроза, значит, нужно быть готовым.

В национальном аэропорту «Минск» обезвредили террористов: учения КГБ-7

Владимир Костин, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь:
Актов незаконного воздействия на гражданскую авиацию в мире очень много. Для того, чтобы наши граждане были уверены в том, что сегодня каждый, кто пользуется авиацией, в случае непредвиденных обстоятельств будет надежно защищен. И для этого у нас есть все силы и средства.

Это необходимо, и это требование Мировой гражданской авиации, членами которой мы являемся.

Учения доказывают: в Беларуси разработана и действует собственная система противостояния любым попыткам террористических угроз. Но главное, что подчеркивает и статистика, – работа на опережение, ведь подобные операции – крайняя мера.

# общество # Военные учения # Фотофакт # Владимир Костин # Максим Слиж # Сергей Ревтович

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