В Минске появится «умный» почтовый павильон: как это работает

Новости Беларуси. «Белсоюзпечать» планирует его открытие уже в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь можно будет на любом языке пообщаться с продавцом через онлайн-переводчик, бесплатно зарядить электронный гаджет, вызывать такси или экстренную службу. В планах также сделать возможным оплату коммунальных услуг и покупку билетов на спектакли.

А на обновлённом сайте предприятия можно будет прямо из дома заказать любой товар в удобный вам павильон и забрать его, например, по пути на работу.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

З развiццём папяровай друкаванай перыёдыкi як выданняў аналiтiчнага фармату, экспертнага фармату – гэта функцыя захаваецца i ў рознiчным гандлi. Усё меней сёння інфармацыйных выданняў, штодзённых газет. Але ўсё болей прысутнiчаюць часопiсы, тыя газеты, якiя становяцца пляцоўкай для розных экспертаў: па эканомiцы, па розных галiнах жыццядзейнасцi.