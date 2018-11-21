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В Минске появится «умный» почтовый павильон: как это работает

21 ноября 2018 07:18
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Новости Беларуси. «Белсоюзпечать» планирует его открытие уже в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь можно будет на любом языке пообщаться с продавцом через онлайн-переводчик, бесплатно зарядить электронный гаджет, вызывать такси или экстренную службу. В планах также сделать возможным оплату коммунальных услуг и покупку билетов на спектакли.  

В Минске появится «умный» почтовый павильон: как это работает-1

А на обновлённом сайте предприятия можно будет прямо из дома заказать любой товар в удобный вам павильон и забрать его, например, по пути на работу. 

В Минске появится «умный» почтовый павильон: как это работает-4

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
З развiццём папяровай друкаванай перыёдыкi як выданняў аналiтiчнага фармату, экспертнага фармату – гэта функцыя захаваецца i ў рознiчным гандлi. Усё меней сёння інфармацыйных выданняў, штодзённых газет. Але ўсё болей прысутнiчаюць часопiсы, тыя газеты, якiя становяцца пляцоўкай для розных экспертаў: па эканомiцы, па розных галiнах жыццядзейнасцi.    

В Минске появится «умный» почтовый павильон: как это работает-7

Первые розничные пункты продаж периодики в Беларуси появились ровно 100 лет назад. И сейчас, спустя век, в мировом рейтинге почтовых служб мы опережаем многие страны, в том числе Россию, Украину и Казахстан.     

# Почта Беларуси # общество # Александр Карлюкевич # Фотофакт

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