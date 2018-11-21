«Умное» зеркало и робот-упаковщик: этап конкурса «100 идей для Беларуси» прошёл в Бресте

Новости Беларуси. «Умное» зеркало для преподавателей и робот, который самостоятельно упаковывает йогурты. В Бресте свои авторские разработки представили участники конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Региональный этап объединил 22 проекта. Самому младшему участнику всего 12 лет. А одна из самых полезных и зрелых задумок принадлежит Денису Кульбеде. Магистрант брестского вуза предлагает встроить в обыкновенное зеркало информационное табло.

А вот разработка студента Сергея Аллакаева уже тестируется на одном из брестских предприятий. В будущем она может заменить более дорогую немецкую установку.

Сергей Аллакаев, участник конкурса «100 идей для Беларуси»:

Суть моей идеи в том, что есть йогурты и наполнители, это такая крышка с разными вкусами, которая накрывает сам йогурт. Суть в том, что робот будет делать это накрывание, а человек, вместо того, чтобы делать это вручную, будет в качестве оператора наблюдать за всем этим.

Вадим Кравчук, первый заместитель председателя Брестского горисполкома:

Мы уже отсюда приняли ряд проектов, которые будут у нас реализованы при праздновании 1000-летия Бреста. Это, например, такой проект как гид. Уже будут применяться новые туристические тропы.