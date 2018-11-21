Поручительство по кредиту: помощь или риск? Разбираемся с юристом

Стать поручителями просят родных, друзей и коллег по работе. Типичная история. Приходит знакомый и умоляет об услуге. Это же вам ничего не стоит, а ему деньги, ну, очень нужны. Но, прежде чем согласиться, нужно сто раз подумать. Ведь из поручителя можно превратиться в должника. Если заемщик не сможет платить, банк взыщет с вас. И расторгнуть договор будет непростой задачей. Как не попасться на крючок, узнаем у юристов.

Владислав Пехота, адвокат:

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и иных убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств должником. Кредитор в праве обратиться за принудительным взысканием одновременно и с должника, и с поручителя.

Проблема в том, что многие из нас считают поручительство простой формальностью, но поставив подпись на документе, вы несете полную ответственность. А за ней и финансовые потери. Конечно, можно попробовать вернуть свои деньги с заемщика. Владислав Пехота:

Поручитель вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью должника.

Как это сделать? В этом треугольнике: банк, кредитополучатель и поручитель, поставьте себя на место банка. И попытайтесь урегулировать спор в досудебном порядке. Направьте претензию заемщику и, возможно, он вернет всю сумму добровольно. Владислав Пехота:

Строго определенной формы для претензии нет, однако мы рекомендуем указать ваши требования с предоставлением расчета, на чем они основаны, и документы, подтверждающие требования.