В Бресте ко Дню Независимости открылся новый эндокринологический диспансер

Новости Беларуси. Новейшее оборудование, профессиональный персонал и современные методики лечения. Ко Дню Независимости в Бресте после модернизации заработал эндокринологический диспансер. Двери кабинетов диагностики заболеваний щитовидной железы и диабетической стопы, а также гормональной лаборатории открылись для десятков тысяч нуждающихся в лечении.

Примечательно, что результаты многих проб тут будут готовы в день сдачи анализа (для удобства тех, кто приедет сюда из отдаленных районов). Бой диабету и эндокринным заболеваниям в новом здании дадут почти полсотни медиков. Первые пациенты уже оценили все удобства центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Хомичук, пациент Брестского областного эндокринологического диспансера:

Плюсы в том, что можно записаться заранее на прием к врачу. Раньше это было тяжелее, не попасть, долго надо было ждать. Бесплатно выписывают гормональные таблетки.

Артур Григорович, главный врач Брестского областного эндокринологического диспансера:

Не каждая страна может позволить себе бесплатное обеспечение пациентов с сахарным диабетом лекарственными средствами – инсулинами, таблетированными сахароснижающими лекарственными средствами. И льготная категория граждан (инвалиды 1 и 2 группы), и дети бесплатно получают тест-полоски, инсулиновые шприцы.