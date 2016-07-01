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В преддверии Дня Независимости БРСМ подарит младенцам вышиванки

01 июля 2016 11:58
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Новости Беларуси. В преддверии Дня Независимости в Беларуси проходит необычная акция «Подари новорождённому вышиванку».

Активисты Белорусского республиканского союза молодежи посещают родильные дома и дарят маленьким белорусам одежду с национальным орнаментом. Распашонки, чепчики для новорождённых, мягкие игрушки – dсе это сделано руками самих молодых людей.

Отметим, традиционная вышиванка – это самобытное художественное явление в нашей культуре. Каждый элемент орнамента наделен своей историей и имеет особый смысл. Сегодня такая одежда приобретает особую популярность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Карабанова, мама, пациент могилевской городской больницы №1:
Очень приятно, что  в преддверии Дня Независимости и выписки БРСМ дарит нам такие прекрасные подарки. И когда дочь подрастёт, мы ей обязательно расскажем, какой необычный у неё был День Независимости.

Павел Алекса, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ:
Это символ того, что каждый новый человек, новый белорус, является гражданином нашей республики: сильной, цветущей, независимой.

# общество # День Независимости 3 июля 2016

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