Слабые туманы, гололёд и до -4 градусов – погода в Беларуси на середину января

В первой половине рабочих будней погоду продолжит определять череда атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы, вслед за которыми начнется поступление теплых воздушных масс атлантического происхождения. В результате чего в республике ожидается неустойчивая ветреная с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя погода. Местами ожидаются слабые туманы, гололед. Во второй половине недели Беларусь будет находиться на периферии антициклона, поэтому существенных осадков в стране не ожидается. Лишь местами по республике могут проходить небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах слабые туманы, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от -4 до +3 градусов. В ночные часы при прояснениях до -9.

Подробный прогноз погоды по областям: