Прямой эфир

Слабые туманы, гололёд и до -4 градусов – погода в Беларуси на середину января

11 января 2025 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Слабые туманы, гололёд и до -4 градусов – погода в Беларуси на середину января-2

В первой половине рабочих будней погоду продолжит определять череда атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы, вслед за которыми начнется поступление теплых воздушных масс атлантического происхождения. В результате чего в республике ожидается неустойчивая ветреная с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя погода. Местами ожидаются слабые туманы, гололед. Во второй половине недели Беларусь будет находиться на периферии антициклона, поэтому существенных осадков в стране не ожидается. Лишь местами по республике могут проходить небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах слабые туманы, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от -4 до +3 градусов. В ночные часы при прояснениях до -9.

Подробный прогноз погоды по областям:

Слабые туманы, гололёд и до -4 градусов – погода в Беларуси на середину января-4
Слабые туманы, гололёд и до -4 градусов – погода в Беларуси на середину января-5
Слабые туманы, гололёд и до -4 градусов – погода в Беларуси на середину января-6
Слабые туманы, гололёд и до -4 градусов – погода в Беларуси на середину января-7
Слабые туманы, гололёд и до -4 градусов – погода в Беларуси на середину января-8
Слабые туманы, гололёд и до -4 градусов – погода в Беларуси на середину января-9
# Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские учреждения здравоохранения пополнятся новыми машинами отечественного производства
11 января 2025 13:57

Белорусские учреждения здравоохранения пополнятся новыми машинами отечественного производства

Перцов на «Марафоне единства»: Беларусь 30 лет назад и сейчас – это две совершенно разные страны
11 января 2025 13:51

Перцов на «Марафоне единства»: Беларусь 30 лет назад и сейчас – это две совершенно разные страны

Наталья Кочанова встретилась с активом Белорусского союза женщин в Минске
11 января 2025 13:36

Наталья Кочанова встретилась с активом Белорусского союза женщин в Минске